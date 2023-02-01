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5萬年一遇 綠尾彗星掠過地球 今明最接近 雙筒望遠鏡就能發現蹤跡

編譯彭尚興／綜合31日電
一顆被命名為 C/2022 E3 (ZTF)的罕見綠色彗星，正朝地球飛奔而來。預計1、2日兩天到達最接近地球的位置，距離大約2600萬哩，這是它5萬年來首次行經地球。(路透)
一顆被命名為 C/2022 E3 (ZTF)的罕見綠色彗星，正朝地球飛奔而來。預計1、2日兩天到達最接近地球的位置，距離大約2600萬哩，這是它5萬年來首次行經地球。(路透)

一顆罕見的綠色彗星上個月掠過太陽之後，正朝地球飛奔而來。將於1、2日兩天到達最接近地球的位置，距離大約2600萬哩，或0.28個天文單位(Astronomical Unit，AU)，遠超過地球與月球之間距離100倍以上，所以不會有相撞的風險。

這顆被命名為C/2022 E3 (ZTF)的彗星，是由天文學家波林(Bryce Bolin)和馬西(Frank Masci)利用史維基瞬變探測器(Zwicky Transient Facility，ZTF)的廣域探測照相機在去年3月2日發現的，其軌道圍繞著太陽系的最外圍，路途遙遠，時間漫長。

天文學家推算，這是C/2022 E3 (ZTF)5萬年來首次行經地球；換句話說，它上次飛越地球的時候，人類還處於石器時代。

C/2022 E3 (ZTF)於1月12日抵達近日點，距離大約1億哩，或1.11AU。當這顆彗星接近地球的時候，民眾可以在北極星附近發現它頂著迷濛的綠色彗髮(coma)，拖著淡黃色的塵埃尾與微弱的離子尾。彗髮是環繞在彗星核心周圍的雲狀物，彗星接近太陽時，太陽的熱力會使彗核物質熔解並昇華為氣體，就形成了彗髮，使得彗星的外觀在望遠鏡觀測下呈現模糊的樣貌。彗星的顏色會由於所在軌道位置的不同，以及化學成分的變化而改變。

北半球比南半球更適合觀察C/2022 E3 (ZTF)，在足夠黑暗的夜空下，用肉眼即可模糊看見它微弱模糊的漫射污跡，但大多數民眾仍需要至少雙筒望遠鏡才能清楚辨識。

離開地球之後，C/2022 E3 (ZTF)將繼續朝火星前進，預計在10日抵達最接近位置。

ZTF是一個大型國際合作天文研究計畫，其一半經費由美國自然科學基金會所提供，另一半則由加州理工學院所領導的國際團隊分擔，台灣清華大學和中央大學組成的探高計畫也參與其中。

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