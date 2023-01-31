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特斯拉電池著火 耗水6000加侖才澆熄

記者張聲肇／綜合報導
一輛特斯拉S型電動車28日在加州公路行駛時突然電池著火，消防隊員用掉6000加侖的水，才把火勢撲滅。(取材自推特)
一輛特斯拉S型電動車28日在加州公路行駛時突然電池著火，消防隊員用掉6000加侖的水，才把火勢撲滅。(取材自推特)

加州沙加緬度(Sacramento)附近的高速公路上驚傳火燒車意外。28日下午一輛特斯拉S型電動車在50號公路上行駛時突然電池著火，消防隊員獲報趕往搶救，用掉6000加侖的水，才把火勢撲滅。

沙加緬度都會消防局(Sacramento Metro Fire Department)在推特上連發數文指出，這輛特斯拉電動車電池突然起火前，毫無異狀。怪的是，儘管消防員不斷噴水灌救，電池卻持續燃燒。幸好整起事故無人受傷。

國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)2021年曾拒絕針對特斯拉電動車的電池起火事件發動調查，理由是，電池起火是「罕見事件」。

好幾項研究發現，電動車比汽油車或油電混合車更不容易起火，不過一旦著火，火勢更大更猛，也延燒時間也更久。

特斯拉執行長馬斯克曾推文表示，特斯拉汽車起火的比率僅0.01%。NHTSA和全國消防協會統計顯示，全部私人汽車和重型車輛每年火燒車的比率是0.08%。

特斯拉 電動車 汽車

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