我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

猶他州新法 禁青少年受「性別肯定照護」

編譯徐薏茹／綜合29日電
猶他州州長考克斯28日簽署一項法案，使猶他州成為2023年禁止未成年人接受「性別肯定照護」的第一個州。(美聯社)
猶他州州長考克斯28日簽署一項法案，使猶他州成為2023年禁止未成年人接受「性別肯定照護」的第一個州。(美聯社)

猶他州州長考克斯(Spencer Cox )28日簽署一項法案，使猶他州成為2023年禁止未成年人接受「性別肯定照護」(gender-affirming care)的第一個州，法案將限制該州未成年人使用「青春期阻斷劑」(puberty blockers)、荷爾蒙與外科手術等性別相關治療。

猶他州一名12歲的跨性別游泳運動員在游泳池旁等待下水。猶他州共和黨州長28日簽署...
猶他州一名12歲的跨性別游泳運動員在游泳池旁等待下水。猶他州共和黨州長28日簽署法案，禁止未成年人接受「性別肯定照護」。（美聯社）

考克斯在聲明中指出，影響未成年人的立法必須經過「審慎地思考與討論」，他說這項法案並不完美，但對於這項「極度分歧」的議題來說，是更「仔細且周全的方法」。

考克斯表示幾個州和郡皆暫停新患者的「性別肯定照護」，直到可以進行更多改善的研究，確定接受這類照護的「長期後果」。

近幾年，阿拉巴馬、阿肯色、亞利桑納、田納西州的議員已經批准所有限制性別肯定照護的措施，20多州的議員提出禁止青少年接受相關照護的法案。

考克斯說明，他的政府將持續推動該州立法機構，為致力於幫助「猶他州這個重要社群」的組織提供額外資源。

猶他州新法將禁止醫師替未成年人施行「以實現性別轉變為目的」的外科手術。

此外，新法還將要求醫療人員自7月1日起，考慮性別肯定照護的替代醫療是否能給予未成年人「最佳的長期結果」，同時要求醫療人員確認並記錄任何生理或心理健康狀況，並考慮若在提供照護之前治療這些狀況是否能帶來最佳的結果。

自明年1月1日起，該法律將斟酌，若無適當證明便提供跨性別青少年荷爾蒙治療，將視為「不專業行為」；醫師在接受合格組織40個小時的跨性別健康照護教育後，即可獲得認證。

LGBTQ勝利組織(LGBTQ Victory Institute)發聲明譴責猶他州的禁令，表示這是一個「徵兆」，是LGBTQ族群在政府中代表的缺口。

猶他州 LGBTQ 手術

上一則

減少嬰兒食品含鉛量 FDA新指南公布新標準

下一則

「你變性 我拒賣蛋糕」科州糕餅店老闆上訴失敗

延伸閱讀

德桑提斯謀士招兵買馬 川普喊話：他若選2024就是不忠之舉

德桑提斯謀士招兵買馬 川普喊話：他若選2024就是不忠之舉
政治阻力大 拜登仍強推「攻擊性武器禁令 」是為了2024？

政治阻力大 拜登仍強推「攻擊性武器禁令 」是為了2024？
公布特斯拉交車數量前賣股 馬斯克被控內線交易

公布特斯拉交車數量前賣股 馬斯克被控內線交易
WSJ：馬斯克12月在特斯拉公布交車量前先賣股 引發爭議

WSJ：馬斯克12月在特斯拉公布交車量前先賣股 引發爭議

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
嫌疑犯是亞裔男性，有較深的膚色，約177公分，68公斤。身穿黑色皮質外套、頭戴針織帽，和戴著黑框眼鏡。（圖片來源：LASD）

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

2023-01-22 13:26
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

2023-01-22 10:47
半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個