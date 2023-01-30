猶他州新法 禁青少年受「性別肯定照護」

猶他州州長考克斯28日簽署一項法案，使猶他州成為2023年禁止未成年人接受「性別肯定照護」的第一個州。(美聯社)

猶他州 州長考克斯(Spencer Cox )28日簽署一項法案，使猶他州成為2023年禁止未成年人接受「性別肯定照護」(gender-affirming care)的第一個州，法案將限制該州未成年人使用「青春期阻斷劑」(puberty blockers)、荷爾蒙與外科手術 等性別相關治療。

猶他州一名12歲的跨性別游泳運動員在游泳池旁等待下水。猶他州共和黨州長28日簽署法案，禁止未成年人接受「性別肯定照護」。（美聯社）

考克斯在聲明中指出，影響未成年人的立法必須經過「審慎地思考與討論」，他說這項法案並不完美，但對於這項「極度分歧」的議題來說，是更「仔細且周全的方法」。

考克斯表示幾個州和郡皆暫停新患者的「性別肯定照護」，直到可以進行更多改善的研究，確定接受這類照護的「長期後果」。

近幾年，阿拉巴馬、阿肯色、亞利桑納、田納西州的議員已經批准所有限制性別肯定照護的措施，20多州的議員提出禁止青少年接受相關照護的法案。

考克斯說明，他的政府將持續推動該州立法機構，為致力於幫助「猶他州這個重要社群」的組織提供額外資源。

猶他州新法將禁止醫師替未成年人施行「以實現性別轉變為目的」的外科手術。

此外，新法還將要求醫療人員自7月1日起，考慮性別肯定照護的替代醫療是否能給予未成年人「最佳的長期結果」，同時要求醫療人員確認並記錄任何生理或心理健康狀況，並考慮若在提供照護之前治療這些狀況是否能帶來最佳的結果。

自明年1月1日起，該法律將斟酌，若無適當證明便提供跨性別青少年荷爾蒙治療，將視為「不專業行為」；醫師在接受合格組織40個小時的跨性別健康照護教育後，即可獲得認證。

LGBTQ 勝利組織(LGBTQ Victory Institute)發聲明譴責猶他州的禁令，表示這是一個「徵兆」，是LGBTQ族群在政府中代表的缺口。