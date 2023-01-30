無證客闖關4個月近30萬人 拜登上任來逾120萬人逃跑

聯邦海關及邊境保護局表示，從去年10月迄今，已有近30萬名非法移民入境。圖為無證客湧向德州艾爾帕索美墨邊界，尋求庇護。(美聯社)

聯邦海關及邊境 保護局(CBP)消息人士表示，去年10月開始的2023財政年度迄今，已有將近30萬名非法移民 入境，這還不包括逃跑的黑數。

「福斯新聞」引述消息人士說法報導，去年10月1日以來，有29萬3993名躲過CBP探員拘留，但透過其他監察方式落網的「漏網之魚」；換算過去120天內，每天有2450人非法入境，逃跑者人數也創新高。

邊境官員對此表示關切，因為他們不知道這些人是誰、打哪來，以及他們打算去哪裡。

2022財年有將近60萬名逃跑者，2021財年則有38萬9155人，2023財年的逃跑人數肯定超過前兩年。

邊境探員上周表示，拜登 政府就任以來，已有逾120萬名逃跑者。

聯邦移民及海關執法局(ICE)前代理局長霍曼(Tom Homan)表示，這些逃跑的非法移民數字嚇壞國人，而這些人不願向邊境官員自首是有原因的。

霍曼說，「他們為何不遵守規定，因為他們不想留下指紋紀錄；有些人是幫派成員、性侵犯、罪犯、重罪犯，儘管並非所有人都是壞人，但他們濫用政府漏洞有其原因。」

非法入境的移民人數創歷史新高，光是去年12月就有超過25萬人。

拜登政府推出多項新的邊境安全措施，包括針對特定國家非法移民的人道假釋，擴大「美國法典第42卷」(Title 42)適用對象等。

20個共和黨州已針對這項計畫提出逾越「行政程序法」(Administrative Procedure Act)訴訟，指其超過國會規定的每月3萬件個案的上限。

拜登政府則說這項計畫有效，相關國家的非法移民人數驟減97%，且1月的接觸人數可能創下2021年2月危機以來的新低。