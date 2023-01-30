我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

谷歌華裔女主管被告性騷 白人男主管稱檢舉後反遭開除

記者顏伶如／綜合報導
一名前谷歌白人主管控告谷歌，稱他向公司投訴遭到華裔女主管騷擾後，卻被開除。(美聯社)
一名前谷歌白人主管控告谷歌，稱他向公司投訴遭到華裔女主管騷擾後，卻被開除。(美聯社)

一名48歲前任谷歌(Google)白人主管，去年11月底在紐約南區聯邦區域法院遞狀控告谷歌。訴狀指出，遭到華裔女主管毛手毛腳後向公司投訴，結果卻遭到開除。

在谷歌擁有16年資歷的奧洛漢(Ryan Olohan)，遭到開除之前的職務為食品飲料及餐廳部管理主任，與亞裔妻子安妮‧李‧奧洛漢(Anne Lee Olohan)住在新澤西州，育有七名兒女。

他在訴狀中說，華裔女主管蒂芬妮‧米勒(Tiffany Miller)2019年12月在曼哈頓高檔餐廳Fig & Olive公司聚餐時對他毛手毛腳，稱讚他身材健美，說他的婚姻缺乏刺激，還說她知道他喜歡亞裔女性，稱米勒遭到拒絕之後反控他有「微暴力」(microaggression)。

奧洛漢說，遭到米勒毛手毛腳後的隔周便向谷歌人事部門檢舉，可是卻沒有下文。他說，接下來便開始遭到米勒報復，例如米勒向人事部投訴他有「微暴力」。

他指出，米勒的騷擾一直持續到他2022年8月遭到開除為止。遭到開除之前，奧洛漢剛升任食品飲料及餐廳部管理主任不久，奉命加入新的管理團隊，米勒也是團隊成員之一。

訴狀寫道，谷歌人事部人員對奧洛漢坦承，如果這起事件角色性別對調，是女員工指控男員工，公司肯定積極處理。奧洛漢指出，向谷歌檢舉米勒可能因為喝太多酒而做出不當言行時，得到的回應是「蒂芬妮就是蒂芬妮」。

訴狀指出，米勒的報復與敵意態度，導致奧洛漢產生焦慮感，覺得自己好像處於假釋中。

他指出，2021年12月間，在谷歌舉辦的一場活動上，喝醉酒的米勒在許多谷歌員工面前高聲對他說，與他意見不合的時間約有七成，不喜歡他的時間也有七成。但後來米勒對奧洛漢道歉，自稱當時「醉得太嚴重」。

訴狀指出，谷歌知道米勒持續騷擾奧洛漢，卻沒有任何行動。谷歌、米勒在這起訴訟中均被列為被告，遭控歧視、報復，製造充滿敵意的工作環境，奧洛漢要求未透露數額的金錢賠償。

谷歌 亞裔 華裔

上一則

「你變性 我拒賣蛋糕」科州糕餅店老闆上訴失敗

下一則

無證客闖關4個月近30萬人 拜登上任來逾120萬人逃跑

延伸閱讀

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
兩案兇嫌皆長者 專家：模仿效應

兩案兇嫌皆長者 專家：模仿效應
馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異

馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異
馬州首位亞裔女性副州長憶7歲來美：雪花當紙花 以為都來迎接我

馬州首位亞裔女性副州長憶7歲來美：雪花當紙花 以為都來迎接我

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
嫌疑犯是亞裔男性，有較深的膚色，約177公分，68公斤。身穿黑色皮質外套、頭戴針織帽，和戴著黑框眼鏡。（圖片來源：LASD）

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

2023-01-22 13:26
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

2023-01-22 10:47
半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個