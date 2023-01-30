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減少嬰兒食品含鉛量 FDA新指南公布新標準

編譯俞仲慈／綜合29日電
聯邦食品暨藥物管理局日前宣布一項新指南，預估依照新的安全標準，嬰兒食品含鉛量將可以減少約24%至27%。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局日前宣布一項新指南，預估依照新的安全標準，嬰兒食品含鉛量將可以減少約24%至27%。(美聯社)

在消費團體與國會議員的壓力下，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)日前宣布一項新指南，旨在減少嬰兒食品的含鉛量，以保護幼童健康。

新指南將嚴格規定兩歲以下幼童食用的嬰兒食品鉛含量減少為10億分之10至20，具體標準將取決於嬰兒食品種類，包括罐裝和袋裝的水果泥和蔬菜、優格以及穀物等食品。

FDA專員卡利夫(Robert Califf)發表聲明表示，「FDA新指南可以長期、有意義並持續地減少幼童攝取含鉛食品」，預估依照新的安全標準，嬰兒食品含鉛量將可以減少約24%至27%。

2021年眾院經濟和消費者政策委員會進行一項調查發現，包括Gerber、Beech-Nut以及沃爾瑪(Walmart)等數家知名嬰兒食品業生產的嬰兒食品，砷、鉛、鎘和汞含量皆達「危險等級」。

FDA針對嬰兒食品金屬含量加強管制，Beech-Nut、Gerber和 Plum Organics24日一致表示，他們正在審查FDA的指南草案，承諾會全力配合，確保旗下產品安全無虞。

據Gerber表示，會優先考慮氣候與土壤條件，選擇理想農地種植或採取輪耕等其他措施以減少重金屬汙染，業者會主動測試土壤、農產品、水質、配料及其食品，確保生產安全的嬰兒食品。至於沃爾瑪拒絕置評。

非營利組織「消費者報告」(Consumer Reports)早於2018年即針對嬰兒食品金屬含量，自行研究調查，該組織表示，雖然FDA 的新指南是一個好的開始但仍有不足，因為新指南並未將泡芙、威化餅這類零食、垃圾食品列入管制項目，尤其此類食品含鉛量通常最高。

FDA 沃爾瑪 眾院

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