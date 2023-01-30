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ABC雙主播涉婚外情離職 發聲明後在洛城大街熱吻、擁抱

編譯徐薏茹／綜合29日電
爆發桃色醜聞的美國廣播公司主播霍姆斯。(取材自臉書)
爆發桃色醜聞的美國廣播公司主播霍姆斯。(取材自臉書)

美國廣播公司(ABC)日前宣布，被爆出軌的ABC日間新聞節目「GMA3」主播霍姆斯(T.J. Holmes)、艾米·盧貝克(Amy Robach)將離開該電視台，為近兩個月的桃色醜聞畫下句點。

爆發桃色醜聞的美國廣播公司女主播艾米．盧貝克。(取材自臉書)
爆發桃色醜聞的美國廣播公司女主播艾米．盧貝克。(取材自臉書)

不過，兩人心情似乎未受到太大影響，ABC發布聲明僅幾個小時，男女主角就被「每日郵報」(The Daily Mail)獨家拍到在洛杉磯的大街上熱情親吻、擁抱，盧貝克甚至一度跳到霍姆斯懷中，雙手、大腿環抱男方，動作親暱。

兩人在洛杉磯現身不到幾小時前，ABC發布聲明表示：「在與霍姆斯、盧貝克進行幾次有效談話，談論不同的選項後，我們都同意他們從ABC News離開繼續向前是對大家最好的選擇，我們認可他們的才能與這幾年的付出，並感謝他們的貢獻。」

霍姆斯和盧貝克在11月遭「每日郵報」爆料，已婚的兩人一直有婚外情。

ABC News最初沒有任何動作，兩人繼續播報工作，甚至在節目中暗指媒體對他們的關係感興趣，ABC News總裁金·戈德溫(Kim Godwin)在最初報導後的兩次內部會議上並未對愈演愈烈的醜聞發表評論。

報導五天後，戈德溫突然改變主意，向員工表示要將兩名主播移除節目，在一次通話會議上，戈德溫指出雖然兩人的關係並未違反公司政策，但這件醜聞已經成為「內部及外部的干擾」。

ABC高層認為兩人拖太久才公開他們的關係，消息人士則稱電視台覺得他們在「現場的行為」讓其他員工「不舒服」。

霍姆斯及盧貝克兩人12月初突然停止播報工作，ABC數周以來充滿不確定性。

霍姆斯已於本月正式訴請離婚，盧貝克的離婚協議則已幾乎完成。

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