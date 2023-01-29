投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

一名前谷歌白人主管控告谷歌，稱他向公司投訴遭到華裔女主管騷擾後，卻被開除。(美聯社)

一名48歲前任谷歌 (Google)白人主管，去年11月底在紐約南區聯邦區域法院遞狀控告谷歌。訴狀指出，遭到華裔 女主管毛手毛腳後向公司投訴，結果卻遭到開除。

在谷歌擁有16年資歷的奧洛漢(Ryan Olohan)，遭到開除之前的職務為食品飲料及餐廳部管理主任，與亞裔 妻子安妮‧李‧奧洛漢(Anne Lee Olohan)住在新澤西州，育有七名兒女。

他在訴狀中說，華裔女主管蒂芬妮‧米勒(Tiffany Miller)2019年12月在曼哈頓高檔餐廳Fig & Olive公司聚餐時對他毛手毛腳，稱讚他身材健美，說他的婚姻缺乏刺激，還說她知道他喜歡亞裔女性，稱米勒遭到拒絕之後反控他有「微暴力」(microaggression)。

奧洛漢說，遭到米勒毛手毛腳後的隔周便向谷歌人事部門檢舉，可是卻沒有下文。他說，接下來便開始遭到米勒報復，例如米勒向人事部投訴他有「微暴力」。

他指出，米勒的騷擾一直持續到他2022年8月遭到開除為止。遭到開除之前，奧洛漢剛升任食品飲料及餐廳部管理主任不久，奉命加入新的管理團隊，米勒也是團隊成員之一。

訴狀寫道，谷歌人事部人員對奧洛漢坦承，如果這起事件角色性別對調，是女員工指控男員工，公司肯定積極處理。奧洛漢指出，向谷歌檢舉米勒可能因為喝太多酒而做出不當言行時，得到的回應是「蒂芬妮就是蒂芬妮」。

訴狀指出，米勒的報復與敵意態度，導致奧洛漢產生焦慮感，覺得自己好像處於假釋中。

他指出，2021年12月間，在谷歌舉辦的一場活動上，喝醉酒的米勒在許多谷歌員工面前高聲對他說，與他意見不合的時間約有七成，不喜歡他的時間也有七成。但後來米勒對奧洛漢道歉，自稱當時「醉得太嚴重」。

訴狀指出，谷歌知道米勒持續騷擾奧洛漢，卻沒有任何行動。谷歌、米勒在這起訴訟中均被列為被告，遭控歧視、報復，製造充滿敵意的工作環境，奧洛漢要求未透露數額的金錢賠償。