旗艦店也熄燈 BB&B再關87家店

家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond去年8月宣布關閉150家業績欠佳的分店，27日宣布將再關閉87家包括旗艦店在內的店，所有Harmon藥局 連鎖店也將宣布關閉。Bed Bath & Beyond出現財務危機之後，迄今仍在設法尋找足以支撐營運的金援。

Bed Bath & Beyond發言人27日說，五家Buybuy Baby分店也將關閉。截至2022年2月為止，Bed Bath & Beyond旗下擁有大約50家Harmon藥局連鎖店。

消息人士指出，Bed Bath & Beyond近期之內便會向法院聲請破產 ，如今即使公司打算重整，選項已經非常有限。據指出，貸款 機構已對Bed Bath & Beyond切斷信貸，Bed Bath & Beyond又還沒能找到買主願意接手；即使要向法院聲請破產法第11章(Chapter 11)保護，已經縮小規模的Bed Bath & Beyond在尋求資金的過程一直遭遇困難，許多供應商最近幾周則已停止對Bed Bath & Beyond出貨，因為擔心帳款恐怕收不到。

三名知情人士說，磋商持續進行中，資金贊助計畫還是有可能敲定。

Bed Bath & Beyond發言人27日說，五家Buybuy Baby分店也將關閉。（路透）

Bed Bath & Beyond在26日發表的聲明中說，由於公司超支，日前已收到摩根大通銀行(JPMorgan Chase)發出的違約通知。知情人士說，如果沒能取得資金挹注，恐怕所有分店或絕大多數分店都將關門。

貨架空蕩蕩的狀況可能導致Bed Bath & Beyond終究宣布分店結束營業。最近幾周，Bed Bath & Beyond曾與顧問公司Hilco Global，洽談如何取得資金以及持續付款給供應商等問題。

家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（歐新社）

Bed Bath & Beyond上個月曾經警告說，公司現金嚴重不足，恐怕要走上破產之路。還沒來得及提出破產之後公司如何重整的計畫之前，Bed Bath & Beyond已經無法再向貸款銀行調度資金，也無法付款給供應商。

金融服務機構Fitch Ratings指出，近來聲請破產的零售業者當中，高達44%後來清盤(liquidation)。