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庇護預約系統錯誤多 上線2周惹怨

記者胡玉立／綜合報導
一名尋求庇護的墨西哥移民，在美墨邊境城市提璜納使用CBPOne線上預約系統。(美聯社)
一名尋求庇護的墨西哥移民，在美墨邊境城市提璜納使用CBPOne線上預約系統。(美聯社)

拜登政府自12日推出CBPOne行動應用程序，所有想向提出庇護要求的移民，在來到美國入境口岸前，必須先透過線上預約。但線上系統實施兩周以來，抱怨不斷，系統超載，眼看不堪負荷。移民律師弗雷斯科 (Leon Fresco) 表示，CBPOne要發揮作用，必須有夠多的人獲得預約，才能真正阻止非法越境。

弗雷斯科表示，「如果預約拖到兩、三或四個月才能約成，繼續系統運作會更困難。那些通不過的人，不會想走這樣的程序。」

CBPOne線上預約系統設置目的，是取代疫情期間宣布的美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定；美國政府自2020年3月起以該命令拒絕移民申請庇護。

美聯社報導，CBPOne推出後，等在美國境外墨西哥最大邊境避難城市提璜納(Tijuana)的大批移民，每天清晨6時的「固定儀式」就是上網搶占預約名額。

但許多人挫折發現，CBPOne錯誤頻仍，不是無法登入，就是選完日期時間後，收不到確認碼；有人身在邊境城市，卻被系統誤認他們人在入境口岸附近。還有許多海地人因膚色較黑，輸入照片無法被系統辨識而申請被拒。

提璜納「耶穌的門徒教會」（Embajadores de Jesús Church）避難所主任班達 (Gustavo Banda) 表示，前兩周教會裡1000多名移民只有兩人預約成功。

美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)最多安排兩周預約，CBP拒絕透露已有多少人獲得預約。但提璜納移民事務主任盧塞羅（Enrique Lucero）表示，美方每天在最大邊境口岸聖地牙哥接受200人預約，與之前系統大致相同，但遠低於去年俄羅斯入侵烏克蘭後處理的烏克蘭人預約數量。

30歲的薩爾瓦多移民米瑞達 (Josue Miranda) 已在提璜納等了五個月，在美國政府推出線上申請系統之前，就以為可以輪到他們全家。但現在他不知道何時或是否可能預約成功。他在又一個早上嘗試失敗後說道：「問題出在系統已經飽和，而且一片混亂。」

移民 CBP 邊境

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