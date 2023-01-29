拉斯維加斯多家酒店 遭控利用平台壟斷價格

拉斯維加斯大道上的大型賭場兼酒店，遭指控利用第三方訂房平台，以非法手段壟斷訂房價格。(美聯社)

美聯社報導，25日在拉斯維加斯聯邦區域法院遞狀的聯合訴訟，指控位於拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)上的大型賭場兼酒店，從2019年起利用第三方訂房平台以非法手段壟斷訂房價 格，導致無以計數的消費者吃虧，要求未確定金額的賠償。

訴狀指出，包括米高梅國際度假集團(MGM Resorts International)、凱撒娛樂集團(Caesars Entertainment)、金銀島大飯店及賭場(Treasure Island)、永利度假村集團(Wynn Resorts)在內的大型賭場，都把訊息分享給一家公司做為訂價操控的演算根據，目的是為了「全面提高市場價格」。

訴狀指出，拉斯維加斯大道上的賭場集團及雨者集團(Rainmaker Group)酒店收益管理軟體公司，不顧消費者權益、違背反托拉斯法規，「透過演算法進行價格壟斷」。

雨者集團母公司、酒店營銷管理技術公司Cendyn Group發言人班尼特(Michael Bennett)拒絕對媒體發表評論。

聯合訴訟是由分別位於西雅圖、加州柏克萊 (Berkeley)的律師事務所，代表原告吉布森(Richard Gibson)、瓦列特(Heriberto Valiente)提告。訴狀指出，被告業者觸犯美國聯邦的反托拉斯法「休曼法案」(Sherman Act)，權益受害消費者可能高達數萬人，甚至數十萬人。

訴狀指出，兩名雨者集團員前任員工說，雨者集團軟體產品獲得九成或幾乎所有拉斯維加斯大道酒店採用。拉斯維加斯評論報(Las Vegas Review Journal)報導，2022年10月拉斯維加斯大道酒店房價超過每晚200元。

米高梅集團旗下包括百樂宮酒店(Bellagio)、紐約-紐約酒店(New York-New York)、米高梅大酒店(MGM Grand)、曼德雷灣酒店(Mandalay Bay)。米高梅集團26日發表聲明表示，這起聯合訴訟根本是「無意義的」(meritless)。

聲明中說，訴訟當中針對米高梅度假集團的指控與事實不符，「我們將全力捍衛我們的清白」。