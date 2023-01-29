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「人口中心」轉向南部 不再向西移

記者胡玉立／綜合報導
美國「人口中心」持續轉向南部地區，長此以往，美國將首次出現人口中心不是向西延伸。圖為2020年的人口中心圖。（取自人口普查局）
美國「人口中心」持續轉向南部地區，長此以往，美國將首次出現人口中心不是向西延伸。圖為2020年的人口中心圖。（取自人口普查局）

美國「人口中心」（population center）這十年來持續轉向南部地區，長此以往，美國將首次出現人口中心不是向西延伸。人口普查局估計，去年南部因出生率超過死亡率、加上國內居民和國際移民移入，人口增長130萬人，大幅超出美國其他地區。東北部和中西部人口流失，西部人口增加15萬3000人。

影音來源：人口普查局

專家目前不確定南部的巨大吸引力，是因COVID-19疫情引發的短期變化抑或長期趨勢，也不確定選區重劃而導致的政治權力重分配，會對2030年人口普查產生什麼影響。

但專家明確指出，住房較易負擔、稅收較低、疫情遠距工作普及、嬰兒潮世代退休等因素，都與南部吸引力大增有關。

2021年中到2022年中，有23萬3000人離開西部州，搬至不同地區。圖為56...
2021年中到2022年中，有23萬3000人離開西部州，搬至不同地區。圖為56歲的格里克，即自加州聖地牙哥搬到佛羅里達州奧蘭多。(美聯社)

2021年中到2022年中，有23萬3000人離開西部州，搬至不同地區；南部州有86萬8000名國內人口移入。56歲的格里克（Owen Glick）即自加州聖地牙哥大都會地區搬到佛羅里達州奧蘭多；他說:「從住房價格和食品成本來看，這裡讓人有較好的財務狀況，但房屋維護開銷較多。」

新澤西州都市計畫策畫專家札克如斯基(Alex Zakrewsky)表示，如此趨勢持續下去，到2030年，美國人口平均中心將從密蘇里州奧扎克斯（Ozarks）一個農村郡向南移動，史上將首度出現人口中心不是向西延伸。

1790年美國人口中心首次被計算出來，當時位於馬里蘭州的切斯特敦（Chestertown）。此後，人口中心持續向西移動，20世紀隨著空調普及、南部地區更宜人居，人口中心開始向西南傾斜。

北卡羅來納州人口統計學家克萊恩（Michael Cline）表示，南部人口增長已遠超出疫情前經歷的趨勢，疫情以及人們獲准採取遠距工作，可能讓許多人加速決定遷離寒冷氣候州。

2021年，也就是疫情第一年，有14萬5000人從西部搬往其他地區。此前，自2010年起，遷往西部地區的國內移民年年都在增加。

疫情 北卡羅來納州 人口普查

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