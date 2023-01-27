「反川大將」謝安達換跑道 角逐加州聯邦參議員

謝安達。(美聯社)

民主黨 籍加州 聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)在聖費南多谷(San Fernando Valley)政壇縱橫數十年，並在前總統川普執政期間，躍升為擁有全國知名度的反川大將；謝安達26日宣布將轉換跑道，投身加州聯邦參議員 選舉，這場選舉競爭激烈，備受矚目。

謝安達將角逐89歲現任民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)的席次。范士丹擔任聯邦參議員長達30年，但她迄今並未宣布明年是否角逐連任。年齡因素讓范士丹是否足以繼續勝任另一個六年任期引起討論，某些政治觀察家則認為范士丹應該不會爭取連任。

檢察官出身的謝安達，言行舉止溫和低調，在民主黨內屬於中間派路線，政見重點集中在外交政策、國家安全領域。川普任內，謝安達發動眾院對川普的第一次彈劾，因此成為鎂光燈聚焦人物。謝安達也是眾院國會暴亂調查委員會成員之一，委員會2022年12月全票通過刑事轉介，建議司法部對川普犯罪調查。

謝安達宣布角逐國會參議員之前接受媒體訪問時說：「參院是為了我們的民主而奮戰的地點。」他說，川普某些最強大的幫手就在參院。我覺得我在那裡可以非常有效率地為我們的民主機制效力。」

謝安達說，對范士丹非常尊敬，而且充滿崇拜與喜愛。他說，如果沒有先告知范士丹，就不會宣布參選消息的。他表示，公布參選消息的前一天，曾與范士丹通話。

本月稍早，民主黨籍加州聯邦眾議員波特(Katie Porter)成了黨內第一個宣布爭取范士丹席次的參選人。代表奧克蘭選區、屬於民主黨進步派的加州聯邦眾議員李伊(Barbara Lee)已對黨內同僚表示也將投入參議員選舉，只不過尚未公布消息。