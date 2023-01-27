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白宮保護租客 限制租金漲幅 住房聯盟：無法解決問題

編譯孫梁／綜合報導

白宮25日推出保護租戶利益和增加租金可負擔性的措施，要求聯邦主管部門收集房市不公正行為的信息，制定協助租戶保住可負擔住房的指南，要求聯邦住房金融局(FHFA)提出實施措施，對FHFA提供房貸的住房限制租金漲幅，以及敦促房屋供應商和各州與地方政府參與並加強對租戶的保護。

住房成本飆升嚴重影響了無房民眾和國家經濟，儘管過去六個月通膨逐漸下降，但平均租金仍繼續上漲。全國住房嚴重短缺，缺口達150萬到500萬套，全國4400萬租屋家庭無論是降低租金或是找到新住房都更加困難。

過去一年，租戶團體、房屋專家和法律組織不斷呼籲拜登政府處理租金飆漲，認為住房問題嚴重性有如經濟危機，對拜登政府遲遲不行動感到失望。如今他們認為，白宮的保護政策不足以改變租戶的現狀，對接受聯邦資助的房東沒有規定條件，總統可以為租戶提供更多具體幫助，包括發布行政令、宣布住房緊急狀態和規範租金的管理。

全國低收入住房聯盟表示，單靠行政手段解決不了住房危機，需要國會採取行動。但「重建美好未來」(Build Back Better Act)和「降低通膨法」都不含保護租戶的住房計畫，預計共和黨控制的國會將不會採取行動。

租金 拜登 白宮

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