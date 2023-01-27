微軟Xbox拚減碳 保守派轟：搞覺醒派花招 危及美式生活

微軟宣布要升級Xbox，讓此遊戲主機節省使用者的電費，減少碳排放量，卻成為保守派批評的對象。(Getty Images)

科技巨擘微軟 1月宣布要升級Xbox，讓這種遊戲主機運作得更有效率，節省使用者的電費，另減少遊戲業的排碳，目前招來保守派政治名嘴及政治人物一片罵聲，指Xbox為地球操心太多，在搞「覺醒派」(woke)花招。

華盛頓郵報報導，「福斯新聞網」(Fox News)主播費拉(Jimmy Failla)最近在一段節目表示，微軟所作所為真是發瘋，孩子年紀這麼小，他們就招募去參加氣候政治。

最近一堆日常物事，由漢堡、汽車到爐子，長長一串名單，都被保守派鎖定責罵；保守派主張，各方想節制碳排放的努力，會危及美式生活。

消費者產品安全委員會一名委員表示，不排除禁用或管制瓦斯爐，原因在瓦斯爐會排出有害健康的焰氣，結果大家吵得很凶；因為共和黨批評，委員會最後把話收了回去。

保守派團體「美國青年基金會」(Young America's Foundation)表示，現在覺醒派在追咬電玩了；參議員克魯茲(Ted Cruz，德州 )本周在推特發文，控苦說，「一開始是瓦斯爐，接著是咖啡 ，現在瞄準你的Xbox了」。

Xbox在1月11日的部落格貼文表示，即將推出很多升級，改善現有主機的能源效率，目標在吻合微軟的企業目標，2030年底前達成「負碳」。

微軟公司表示，只要可能，將把遊戲、App等其他軟體的升級安排在夜間，當時再生能源在地區電網裡產出的電占更高比率。

Xbox還會自動升級某些舊款主機，當遊戲時間結束時進入節能模式，旨在減少消耗電力；該模式現已是較新款主機的原廠模式。

微軟除了本月11日在部落格貼文外不願置評。