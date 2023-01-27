我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

視力檢查「紅色熱氣球」 原來是在亞利桑納拍的

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

固特異多功能車被指輪胎不安全 聯邦大陪審團調查

記者張聲肇／綜合報導
固特異多功能車使用輪胎據稱「安全堪慮」，造成數起事故，導致八人死亡，數十人受傷。洛杉磯聯邦法院大陪審團正在收集相關證據，準備發動刑事調查。(美聯社)
固特異多功能車使用輪胎據稱「安全堪慮」，造成數起事故，導致八人死亡，數十人受傷。洛杉磯聯邦法院大陪審團正在收集相關證據，準備發動刑事調查。(美聯社)

洛杉磯聯邦法院大陪審團正在收集證據，針對固特異(Goodyear)多功能車(SUV，或譯休旅車)輪胎據稱不安全，造成數起事故，導致八人死亡，數十人受傷，發動刑事調查。

陪審團傳喚提告固特異的亞利桑納州律師寇茲(David Kurtz)；他也在收集有關檔案和調查筆錄，準備呈給法庭，讓法官審判總部位於俄亥俄州阿克隆市(Akron)的固特異輪胎公司。

刑事調查由運輸部總監辦公室發動，司法部消費者保護局和洛杉磯聯邦檢察官辦公室也參與調查，給陪審團員的傳票於1月4日發出。

寇茲提告固特異後，全國公路交通安全管理局於2017年發動調查，去年固特異召回一批多功能車更換輪胎。寇茲在訴狀中說，固特異20多年前就知道自己生產的G159多功能車用輪胎有問題，可能造成嚴重車禍，卻遲遲不召回問題產品。

固特異也不願對聯邦政府的調查表示意見，但強調被調查的輪胎沒有安全上的缺陷。它說，召回輪胎是為了處理充氣不足或載重過大可能造成的風險。｢這型輪胎，2003年以後就不再生產，已上市的，都符合固特異嚴格的安全標準。」

運輸部在網站上表示，已請聯邦執法官員調查固特異輪胎事故，調查人員有權逮捕、執行經法院核准的搜索；並說「若有需要，會把案件轉交給司法部或州、郡、市級檢察官。」

司法部 洛杉磯 檢察官

上一則

「反川大將」謝安達換跑道 角逐加州聯邦參議員

下一則

微軟Xbox拚減碳 保守派轟：搞覺醒派花招 危及美式生活

延伸閱讀

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
檢方控企圖潛逃 荷姆斯反擊

檢方控企圖潛逃 荷姆斯反擊
馬斯克特斯拉案自辯 出言挑釁遭法官指責

馬斯克特斯拉案自辯 出言挑釁遭法官指責
涉觸犯反壟斷法 司法部提告谷歌

涉觸犯反壟斷法 司法部提告谷歌

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
不少美國銀行(Bank of America)及Zelle用戶18日發現，顯示「已入帳」(posted)的轉帳匯款，金額卻沒出現在戶頭。(美聯社)

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

2023-01-19 09:34
嫌疑犯是亞裔男性，有較深的膚色，約177公分，68公斤。身穿黑色皮質外套、頭戴針織帽，和戴著黑框眼鏡。（圖片來源：LASD）

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

2023-01-22 13:26
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

2023-01-22 10:47

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄