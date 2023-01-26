1630萬人投保 歐記健保人數創新高

可負擔健保開放登記十周年，今年獲保人數超過1630萬人，是歷年來最多的。圖為該健保登記網頁。(美聯社)

衛生福利部25日公布的統計顯示，儘管保費 增加，今年仍有1630萬人參加俗稱為歐記健保 的「可負擔健保」，創下歷史新高，未納保人口比率則降到歷史新低。

最近一次開放登記自去年11月開始，今年1月15日結束，不過有些州的登記截止日更晚；這是「可負擔健保法」生效以來，第10次開放民眾登記參加。最新統計顯示，拜登就任以來，參加歐記健保的人數，增加了將近50%。

如今，65歲以下完全沒有健保的人口比率從2021年的10.5%降至歷史低點的8%；2019年的比率是11.1%。

共和黨和批評歐記健保，說民主黨政府慷慨補助民眾的健保費，佔用太多聯邦預算 。聯邦政府為了降低保費，在2022年度編列了720億元的預算挹注歐記健保；2021年僅編列580億元。

歐記健保能夠吸引更多人參加的原因是，國會一面放寬加入的資格，一面增加保費的補助，讓投保人不用負擔高額保費。在去年8月生效的「降低通膨法」保障下，2025年前都可維持高額的健保補貼。

一般健保會因通貨膨脹率上升，或健保使用次數增加，導致保費上漲，政府補貼可以稍微減緩民眾負擔。根據凱瑟家庭基金會在13州對70家保險公司所做的調查，保險業界認為歐記健保保戶每月該支付的保費，平均要上漲10%才合理。

雖然保費上升，因為政府挹注，每五名重新參加歐記健保的人中，有四人每月保費不到十元。