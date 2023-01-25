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涉觸犯反壟斷法 司法部提告谷歌

記者張聲肇／綜合報導
司法部長加蘭德24日親自主持記者會，宣布提控谷歌廣告業務涉嫌違反反壟斷法。(美聯社)
司法部長加蘭德24日親自主持記者會，宣布提控谷歌廣告業務涉嫌違反反壟斷法。(美聯社)

司法部24日宣稱，谷歌廣告業務涉嫌違反反壟斷法，嚴重弱化競爭對手，傷害網路出版業者，已在維吉尼亞州聯邦法院正式提告；谷歌發言人立即回應，說政府企圖「挑選勝家敗家」。

司法部想藉著官司，打破谷歌壟斷電腦網路與手機廣告生意的局面，這場訴訟的結果，料將對數位廣告業造成深遠的衝擊。

司法部說，谷歌是網路廣告業界最大的仲介商和供應商，卻濫用「最大」地位的角色，戕害網路出版業者和競爭廣告業者。紐約、加州等八個州也加入司法部對谷歌的訴訟。歐盟已針對對谷歌、臉書等是否壟斷市場，發動調查。

司法部24日對搜尋引擎巨擘谷歌公司興訟，意圖打破谷歌壟斷替其他網頁和應用軟體仲介...
司法部24日對搜尋引擎巨擘谷歌公司興訟，意圖打破谷歌壟斷替其他網頁和應用軟體仲介廣告的業務。圖為該公司加州總部外的谷歌標誌。(美聯社)

司法部請法院裁定，谷歌的母公司「字母」公司必須放開谷歌「違反競爭法併購過來的」企業，例如它2008年併購的DoubleClick廣告服務公司，並將廣告交易事業分離出去。

司法部長加蘭德24日親自主持記者會，宣布提控谷歌廣告業務涉嫌違反反壟斷法。(美聯...
司法部長加蘭德24日親自主持記者會，宣布提控谷歌廣告業務涉嫌違反反壟斷法。(美聯社)

司法部長加蘭德說，15年來，谷歌一直依循反競爭行為模式，壓抑競爭對手的興起，操控標價機制，保護自己不受競爭對手的挑戰，強迫廣告商和出版商使用它的工具；並說「谷歌的排它行為，即使不致摧毀，也嚴重削弱了數位廣告業內的競爭」。

谷歌發言人說，司法部提訴顯示它有意替高度競爭的數位廣告業決定誰勝誰負，司法部的論調會「延緩創新，提高廣告費，讓數千家小企業和出版業更難以成長。」

華爾街日報報導，雖然一般網路用戶看不出來，谷歌擁有的廣告技術工具讓數位廣告的買賣能夠順暢進行，讓網路出版人更能夠獲得經費來源。谷歌的業務包括讓出版人可用來提供廣告空間的工具，讓廣告商用來購買前述廣告空間的產品，以及自動撮合買家與待售網頁的交易平台。

字母公司的營收80%靠廣告業務，司法部提訟的主要目的，就是要打破谷歌替其他網頁和應用軟體仲介廣告的壟斷業務。

谷歌 司法部 字母

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