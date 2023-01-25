川普涉喬州大選特別大陪審團報告 擇日公開

喬治亞州富頓郡高等法院法官麥伯尼(圖)24日表示，特別大陪審團調查前總統川普及其盟友涉嫌干預喬州2020年大選的最終報告，暫時仍不公開。(美聯社)

喬治亞州富頓郡(Fulton)法官24日裁定，特別大陪審團調查前總統川普 及其盟友涉嫌干預喬州 2020年大選的最終報告，暫時不公開，檢方也要求在提出控告前一直保密，但特別大陪審團和媒體則呼籲公布，法官將在舉行聽證後決定。

富頓郡高等法院法官麥伯尼(Robert McBurney)表示，聽證時將考慮雙方的觀點，在一切質疑得到解決後才能做出決定。法官預計，他無論做何決定都會被上訴。

調查報告可能含有向郡檢察官建議的刑事指控，如果法官決定公布，也必須確定其中哪些部份需要編輯和刪減。

特別大陪審團在七個月的調查期間，聽取數十位證人的證詞，包括川普的盟友前紐約市長朱利安尼和國會參議員葛理漢(Lindsey Graham)，州長和州務卿等喬州高官也提供了證詞。

富頓郡檢察官是在川普與州務卿2021年1月通話公開後展開調查，川普在電話裡要求共和黨 籍州務卿想法找到1萬1780張票，以推翻拜登勝選的選舉結果。

美聯社等多家媒體呼籲公布調查報告，但檢方表示，現在公布將違反潛在被告的權利，可能對未來的起訴產生負面影響。

川普在其社群媒體表示，他與州務卿的通話沒有不當。

特別大陪審團的調查是依法秘密進行，且無權對外公布。不過從法庭公開的文件中仍可約略看出一些內容，包括川普在選後與喬州官員的通話紀錄；喬州16名共和黨人2020年12月簽署川普在喬州獲勝的證明；州議會2020年12月的會議上提出大選舞弊的虛假指控；富頓郡選務人員面臨承認選舉舞弊的壓力等。