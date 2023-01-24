減稅、兩黨揮霍…國債飆至31.4兆 20年暴增5倍

美國國債法定債務上限已達31兆4000億元，估計未來十年平均每年再增加1兆3000億元。(美聯社)

美國2023年的國債 法定債務上限已來到31兆4000億元，為史上最多，也是剛進入21世紀的六倍，紐約時報指出，這20年來的減稅、因應衰退、兩黨揮霍，都助長更多聯邦借貸，按估計未來十年每年平均增加約1兆3000億元；學者指出，2021年的財政赤字，川普要負最大責任，拜登 次之。

國債上周觸及上限，而共和黨主宰聯邦眾院後，除非拜登總統答應大幅削減開支，不然拒絕調升債限，華府瀕臨另次財政攤牌，過去20年多次上演的兩黨對峙的老戲碼再炒冷飯一次。

但國債大增是兩黨自找自選的。自2000年以來，兩黨政治人物都養成習慣，舉債周轉戰爭、減稅、擴大聯邦開支、照顧嬰兒潮世代醫護，另採緊急措施幫忙國家度過兩次大傷元氣的景氣衰退。

「負責任聯邦預算 委員會」總裁馬雅·麥吉尼斯(Maya MacGuineas)指出，國債暴增是因兩黨都減稅、增加支出，可不是共和黨減稅、民主黨多花錢，故事沒那麼簡單，事實上兩黨兩者都愛做。

沒幾個經濟學者相信當前的國債水準可稱經濟危機，話雖如此，有些學者相信，聯邦政府變得如此龐大，已取代民營企業，過程中傷害經濟成長；但華府及華爾街的經濟學者都警告說，政府開始無力償債之前還沒調升債限，後果可能危害極大。

兩黨國會議員鬥歸鬥，卻沒什麼行動想削減他們造出來的聯邦預算赤字；距離上次政府開支少於歲入，已經快要25年了。

預算專家指出，現在開支計畫政治方面受到歡迎，退休的嬰兒潮世代迫使社會安全、聯邦醫療保險成本年年上升，巴望政府收支再次平衡，在未來十年或更久是不切實際的事。

國債水準來到如此，很難把應負責任派到個別總統或政黨頭上，原因在政策決定經常環環相扣；大略說來，兩黨都愛舉債，兩名共和黨總統的布希、川普共增加債務12兆7000億元，兩位民主黨總統歐巴馬及拜登再增債13兆元。

這個算式還沒算到總統離職以後，其政策決定的影響依然徘徊不散，例如布希總統的減稅直到今天依然讓聯邦歲入減少。研究聯邦預算的喬治梅森大學(George Mason University)學者布拉豪斯(Charles Blahous)就指出，2021年赤字，首先該歸咎川普，其次才是拜登。