美國幽默不起？M&M's換下「糖果代言人」

M&M's巧克力錠廣告中的卡通人物穿著的鞋子引發右派的不滿，生產商瑪氏箭牌決定換廣告，讓M&M's被捲入文化戰。圖為瑪氏箭牌在推特上宣布這項決定。(取自推特)

兩極化的美國社會經不起糖果商的卡通人形幽默？出產M&M's巧克力糖的瑪氏箭牌(Mars Wrigley)23日宣布不再推出各色「糖果代言人」，改聘最沒爭議的前NBC「周六夜現場」節目女諧星馬雅‧魯道夫(Maya Rudolph)替公司產品代言。

這些已替M&M's代言了幾十年的卡通人物造型，從來沒有捲入墮胎 權或機密檔案存放何處的政治糾紛，卻仍難逃右派人物如福斯新聞主播卡爾森(Tucker Carlson)的揶揄，說「糖果代言人」越來越「左」。

右派認為太「左」的到底是啥？原來卡通人物腳底穿了什麼鞋子，他們都有意見。

2022年元月，M&M's為了讓腳底緊繃多年的兩位女性糖果發言人輕鬆一下，把綠色發言人的高統高跟鞋換成平底鞋，把棕色發言人的高角度高跟鞋換成舒服些的高跟鞋，就引起極右派的注意，右派認為這樣就不夠性感了。

M&M's聽從「網民」改回去後，卡爾森還是不滿，推文批道：「綠色糖果人鞋子穿回去了，顯然卻可能變成女同性戀 了，何況又來了個超大號肥嘟嘟的紫色糖果人。」

瑪氏箭牌說，他和經理群本來以為沒人會注意到這些小小的改變，「說不定根本沒人會注意。」事實上，絕大多數人真的沒去注意廣告人物設計的小細節，尤其是腳穿什麼的芝麻綠豆事。

瑪氏箭牌說，「我們絕對沒想到這等小事會轟動網林」，「不過現在我們懂了，原來糖果(代言人)的鞋子都可能讓社會兩極化。」「在商言商，我們的目的本來就是讓大家團結和氣，造成兩極化絕對不是我們的本意，因此本公司鄭重宣布，即日起無限期暫停推出糖果代言人系列廣告。」

它很驕傲地向美國人介紹新發言人：「全美國可以同意」的人人敬重的馬雅‧魯道夫，到今天為止從未捲入文化論戰的資深演員，「相信魯道夫會支撐住喜劇的力量，創造出人人都感到自在的世界。」