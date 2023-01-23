愛滋疫苗臨床晚期實驗 研究團隊宣告失敗

研究團隊宣布，在美、歐八國進行、對付愛滋病原「人類後天免疫不全病毒」(HIV)唯一一款疫苗 ，其實驗宣告失敗，長達十年、想在全球管控HIV傳染的心血又受重挫，目前疫苗接種實驗已宣告停止。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這次實驗代號為Mosaico，實驗公、私部門合作研究的疫苗產品，其中美國政府及製藥巨擘楊森(Janssen)都有出資，自2019年起在美、歐八國進行；研究員招募近3900名與其他男子及跨性別人士有性愛的男性參與實驗，受測者被視為感染HIV的機率不小。

但獨立的數據及安全監測小組委員會審核實驗所得，發現沒有證據指疫苗可降低受測者感染HIV的機率，實驗的主持群於是決定叫停。

國家過敏 和傳染病研究院(NIAID)長佛奇 (Anthony Fauci)表示，結果顯然叫人失望；但他表示，還有很多HIV疫苗正在研發的初期，他覺得很有希望。

專家表示，因為2021年8月，另一項代號Imbokodo的臨床實驗，使用類似疫苗於非洲女性，結果宣布失敗，所以Mosaico也無效力，並非始料未及。NIAID發言人表示，NIAID為這兩起實驗斥資5600萬元。

國家衛生院(NIH)表示，兩起實驗測試的疫苗使用常見的感冒病毒，輸送俗稱的馬賽克免疫原，期盼引發強大、具保護力的免疫反應，其中有世上流行的各式HIV病毒株摘取的遺傳物質；Mosaico另添加一種元素，用意是想擴大免疫反應。

Mosaico的參與者年紀在18到60歲，12個月內接受四劑注射，分別接受疫苗或安慰劑，監督委員發現，參與實驗的兩組人，感染HIV的機率沒有多大差別。

佛奇表示，Mosaico疫苗的一大限制，在它引發非中和(non-neutralizing)抗體來對付HIV，而非中和抗體；態勢變得很明朗，無法引發中和抗體的疫苗，就對付HIV而言，就沒有效力。