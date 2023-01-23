FBI新指南披露 長期利用CIA和NSA監視國人

聯邦調查局局長雷伊。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )以國家安全為名，濫用監視權力的行為長期受到詬病，2021年更新的FBI「國內調查暨作業準則」(Domestic Investigations and Operations Guide)更披露，該局長期利用中央情報局(CIA )和國家安全局(NSA)調查美國民眾隱私 ，而且事前完全未申請搜索票或法院授權，還美其名稱之為「評估」。

此一消息勢必引發對FBI更嚴厲的批評，尤其共和黨主導的新國會將更嚴格檢視。眾院情報委員會和司法委員會已開始研究情報部門監視國人的問題，並準備設立新機構，調查聯邦政府對美國公民的非法監控。

FBI這本作業準則是在川普時代編寫，拜登政府時期修訂，其中包括與聯邦其他部門和地方官員的合作，但涉及CIA和NSA的章節並未公布。披露的版本顯示，FBI為了追蹤調查目標，會要求其他聯邦部門提供資料，CIA和NSA的紀錄可被用做評估與調查。

FBI的評估是調查個人和團體，不需提出違法指控，只需要明確調查目標，目的是預防聯邦犯罪、保護國家安全和搜集外國情報。

卡托(Cato)研究所研究員艾丁頓(Patrick Eddington)說，FBI的新版準則顯示，他們相信這樣做不會帶來嚴重後果，「FBI繼續掩蓋如下事實：一，利用線民滲透國內公民組織，以便在FBI授意下，在組織內部產生影響；二，FBI利用CIA和NSA的資料，對美國公民和團體進行監視。」艾丁頓認為，上述兩種行為均應立法明令禁止，國會今年可能將對此採取行動。

針對這項消息，NSA並未回應，CIA表示遵守規則和尊重美國人隱私，「我們執行國家安全的使命時，認知並認真履行尊重美國人隱私和公民自由的義務。」

FBI的濫權也引發擔憂，一般民眾可能因為意識形態、政治立場和宗教信仰而受到調查。FBI內部審查顯示，2013年以來FBI多次違規進行敏感調查後，該局的運作受到兩黨國會議員日益嚴格檢視。