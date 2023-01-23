我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

FBI新指南披露 長期利用CIA和NSA監視國人

編譯孫梁／綜合22日電
聯邦調查局局長雷伊。(美聯社)
聯邦調查局局長雷伊。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)以國家安全為名，濫用監視權力的行為長期受到詬病，2021年更新的FBI「國內調查暨作業準則」(Domestic Investigations and Operations Guide)更披露，該局長期利用中央情報局(CIA)和國家安全局(NSA)調查美國民眾隱私，而且事前完全未申請搜索票或法院授權，還美其名稱之為「評估」。

此一消息勢必引發對FBI更嚴厲的批評，尤其共和黨主導的新國會將更嚴格檢視。眾院情報委員會和司法委員會已開始研究情報部門監視國人的問題，並準備設立新機構，調查聯邦政府對美國公民的非法監控。

FBI這本作業準則是在川普時代編寫，拜登政府時期修訂，其中包括與聯邦其他部門和地方官員的合作，但涉及CIA和NSA的章節並未公布。披露的版本顯示，FBI為了追蹤調查目標，會要求其他聯邦部門提供資料，CIA和NSA的紀錄可被用做評估與調查。

FBI的評估是調查個人和團體，不需提出違法指控，只需要明確調查目標，目的是預防聯邦犯罪、保護國家安全和搜集外國情報。

卡托(Cato)研究所研究員艾丁頓(Patrick Eddington)說，FBI的新版準則顯示，他們相信這樣做不會帶來嚴重後果，「FBI繼續掩蓋如下事實：一，利用線民滲透國內公民組織，以便在FBI授意下，在組織內部產生影響；二，FBI利用CIA和NSA的資料，對美國公民和團體進行監視。」艾丁頓認為，上述兩種行為均應立法明令禁止，國會今年可能將對此採取行動。

針對這項消息，NSA並未回應，CIA表示遵守規則和尊重美國人隱私，「我們執行國家安全的使命時，認知並認真履行尊重美國人隱私和公民自由的義務。」

FBI的濫權也引發擔憂，一般民眾可能因為意識形態、政治立場和宗教信仰而受到調查。FBI內部審查顯示，2013年以來FBI多次違規進行敏感調查後，該局的運作受到兩黨國會議員日益嚴格檢視。

FBI CIA 隱私

上一則

988自殺防治專線啟用5個月 收170多萬通求助

下一則

南達科他州擬禁中國公民或公司買農地 遊說團體阻擋

延伸閱讀

關切蒙市槍擊案 拜登下令聯邦機構降半旗

關切蒙市槍擊案 拜登下令聯邦機構降半旗
休士頓高跟鞋大盜犯4搶案 FBI靠體味逮人

休士頓高跟鞋大盜犯4搶案 FBI靠體味逮人
對中國AI計畫深感憂心 FBI：恐不受法治約束

對中國AI計畫深感憂心 FBI：恐不受法治約束
密件門／拜登「一切配合」FBI放棄搜宅邸 挺川者批雙標

密件門／拜登「一切配合」FBI放棄搜宅邸 挺川者批雙標

熱門新聞

不少美國銀行(Bank of America)及Zelle用戶18日發現，顯示「已入帳」(posted)的轉帳匯款，金額卻沒出現在戶頭。(美聯社)

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

2023-01-19 09:34
德州亞裔教師段溫蒂(右)在約會網站認識了湯普森(左)，兩人交往才一周，她就被他開槍打死。(取自糖城警方、段溫蒂臉書)

亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感

2023-01-15 20:34
嫌疑犯是亞裔男性，有較深的膚色，約177公分，68公斤。身穿黑色皮質外套、頭戴針織帽，和戴著黑框眼鏡。（圖片來源：LASD）

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

2023-01-22 13:26
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

2023-01-22 10:47
捷藍航空(JetBlue)客機示意圖。圖非相撞事故中的客機。(路透)

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

2023-01-18 13:24
勞倫斯·雷受審的法庭素描。(路透)

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

2023-01-20 18:06

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門