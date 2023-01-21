拜登設限 邊界抓到無證客大減 近2年最少

元旦迄今在美墨邊界逮到的無證客人數已大幅減少。(美聯社)

消息人士指出，因為季節已到，還有拜登 總統實施新限制來克服創紀錄的無證客 ，元旦迄今每日在美國、墨西哥邊界逮到的非法移民人數，平均已減少近一半。

路透(Reuters)報導，三名官員1月中旬透露，聯邦邊界巡警每日抓到的無證客人數，平均約4000人；其中一位官員指出，相形下，聖誕節前當周平均每天逮獲約7400人。目前已減少近半。

依當前速度，邊界逮捕的無證客人數是2021年2月以來最少，當時拜登就任總統一個月。但這個趨勢能否沿續到今年1月底猶未可知，遑論1月以後。

去年12月抓到的無證客總數差點又打破紀錄；據美國海關及邊界保護局20日公布數據，上月邊界巡警在美墨邊界逮到超過22萬1000多人。

打算競選連任的拜登總統1月延長新冠疫情相關限制，允許在美墨邊界逮捕的無證客快速遣返墨國境內。

美國法典第42卷(Title 42)公共衛生條例的限制，以往適用於墨西哥人、某些中美洲人、委內瑞拉人；墨國同意收留那些國家無證客之後，42卷已擴大納入古巴 、海地、尼加拉瓜等國人。

同一時間，拜登政府展開新的人道進入美國計畫，供每月30萬古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉人民進入美國，但先決條件在他們有美國資助人，另搭機來美。

拜登政府官員表示，這樣創設的程序安全、快速，只要一張客機機票的代價；相形人蛇販子向無證客要價數千元，旅程還很危險，該怎麼選清晰無比。

幾位美國官員表示，邊界逮捕量一般到年底就會因假期之故而下降，1月逮捕人數減少，與此也有關係。

海關及邊界保護局對此拒絕置評。