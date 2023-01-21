天文界新猷 銀河33億星體盡收眼底

天文學家公布累積了兩年望遠鏡拍攝資料所組成的銀河系「全貌」圖像， 33多億個星體，包括星團、宇宙塵雲和人馬座A星黑洞，盡收眼底。(美聯社)

天文學家本周公布累積了兩年望遠鏡拍攝資料所組成的銀河系「全貌」圖像， 33多億個星體，包括星團、宇宙塵雲和人馬座A星黑洞，盡收眼底。

這組影像全都是國家科學基金會位於智利天文台的暗能量攝影 機捕捉到的影像所組成。這台望遠鏡的主要任務是追蹤、觀察宇宙的膨脹，天文學家將「暗能量觀測」資料拼組過一批銀河系圖像；這次公布的是第二批，也是歷來一台攝影機「產出」的最大規模天體圖。

基金會天文科學組組長費雪(Debra Fischer)說，這是科技的一大成就，「想像一下，這是30多億人的合照，裡面每一個人的容顏，都清晰可辨！」她說，這組銀河系照片裡，30多億星體的詳細容貌，天文學家要一一判讀，夠他們忙幾十年了。

這台攝影機裝設在維庫尼亞(Vicuña)美州天文台四公尺口徑望遠鏡上面，從南半球夜空的角度，運用光學和近紅外線的波長，觀測、拍攝銀河系平面，近期拍攝2萬1400次，總共累積了10兆位元(terabytes，1兆位元=1000GB)的檔案。

這台天文望遠鏡收集到的銀河系資料，於2017年首度發布。基金會說，兩次發布的圖像，範圍達130度，含括夜空景象的6.5%。這是非同小可的成就，因為銀河系裡面的天體，多數在銀河碟片裡，也就是圖片中央水平延展的明亮區裡面，有些星體礙於其特性，天文學家無法看清其真貌。再者，不少星塵出現重疊，僅星體數量之龐大，對觀測研判的人就是不小的挑戰。

太空 望遠鏡科學研究所研究員史拉夫禮(Edward Schlafly)說，暗能量攝影機取得的圖像，和前一批2014年PS1宇宙觀測圖像合併起來，可以拼出銀河系碟片360度形貌，製作出銀河系三維結構圖，讓天文學家看出更多端倪。