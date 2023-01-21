天文界新猷 銀河33億星體盡收眼底
天文學家本周公布累積了兩年望遠鏡拍攝資料所組成的銀河系「全貌」圖像， 33多億個星體，包括星團、宇宙塵雲和人馬座A星黑洞，盡收眼底。
這組影像全都是國家科學基金會位於智利天文台的暗能量攝影機捕捉到的影像所組成。這台望遠鏡的主要任務是追蹤、觀察宇宙的膨脹，天文學家將「暗能量觀測」資料拼組過一批銀河系圖像；這次公布的是第二批，也是歷來一台攝影機「產出」的最大規模天體圖。
基金會天文科學組組長費雪(Debra Fischer)說，這是科技的一大成就，「想像一下，這是30多億人的合照，裡面每一個人的容顏，都清晰可辨！」她說，這組銀河系照片裡，30多億星體的詳細容貌，天文學家要一一判讀，夠他們忙幾十年了。
這台攝影機裝設在維庫尼亞(Vicuña)美州天文台四公尺口徑望遠鏡上面，從南半球夜空的角度，運用光學和近紅外線的波長，觀測、拍攝銀河系平面，近期拍攝2萬1400次，總共累積了10兆位元(terabytes，1兆位元=1000GB)的檔案。
這台天文望遠鏡收集到的銀河系資料，於2017年首度發布。基金會說，兩次發布的圖像，範圍達130度，含括夜空景象的6.5%。這是非同小可的成就，因為銀河系裡面的天體，多數在銀河碟片裡，也就是圖片中央水平延展的明亮區裡面，有些星體礙於其特性，天文學家無法看清其真貌。再者，不少星塵出現重疊，僅星體數量之龐大，對觀測研判的人就是不小的挑戰。
太空望遠鏡科學研究所研究員史拉夫禮(Edward Schlafly)說，暗能量攝影機取得的圖像，和前一批2014年PS1宇宙觀測圖像合併起來，可以拼出銀河系碟片360度形貌，製作出銀河系三維結構圖，讓天文學家看出更多端倪。
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