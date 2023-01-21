首名原住民女太空人 離艙漫步裝太陽能板支架

美國太空人妮可·曼恩，是第一位進入太空和執行太空漫步的北美原住民女性太空人。(NASA官網)

美國太空人 妮可·曼恩(Nicole A. Mann)20日為太空總署(NASA )和她個人寫下歷史新頁，成為第一位在太空中漫步的北美原住民 女性太空人。

美國太空人妮可·曼恩及日本太空人若田光一正在太空漫步，為國際太空站的新太陽能板安裝支架。(美聯社)

曼恩和日本資深太空人若田光一(Koichi Wakata)胸前掛著工具袋，身上揹著俗稱噴氣背包的「載人機動裝置」(Manned Maneuvering Unit)，步出國際太空站(International Space Station, ISS)，動手為這個飛行於地表上方420公里的實驗室安裝新太陽能板的支架，為6月即將運抵的電力系統擴增裝置預作準備。

這項工作是太空站生活的日常，但對曼恩和若田而言，意義卻非同小可。若田是有過五次太空飛行經驗的老鳥，還曾二度擔任ISS站長，但直到今天才有機會體驗太空漫步。而曼恩則是第一次上太空。

現年45歲的曼恩本姓奧納布(Aunapu)，屬於加州北部圓谷印第安部落的威拉奇族(Wailacki of the Round Valley Indian Tribes)，也擁有愛沙尼亞血統。1999年自海軍官校畢業後，又取得史丹福大學機械工程碩士學位，並受訓成為F/A-18型戰機飛行員，先後在阿富汗和伊拉克執行過47次戰鬥任務，官拜海軍陸戰隊上校。後來曼恩又赴美國海軍試飛員學校深造，於2013年獲選進入NASA太空人訓練計畫。

在家庭生活方面，曼恩於2009年與航校同學、同為海軍戰鬥機飛行員的戴維斯·曼恩(Travis R. Mann)結為連理，兩人育有一子。曼恩2020年接受國家地理(National Geographic)專訪時曾說，她母子倆經常坐在戶外夜空下，仰望月球，「希望有一天他能看見媽媽飛越月球，在月球表面漫步」。

去年10月，曼恩成為第一位上太空的北美原住民女性，與若田、美國太空人卡沙達(Josh Cassada)及俄羅斯女性太空人安娜·齊齊娜(Anna Kikina)搭乘太空探索公司(Space X)火箭抵達ISS，展開為期近五個月的任務，預計2月底或3月初返回地球。