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蛋貴到要走私 墨國夾帶雞蛋入境激增

記者俞仲慈／綜合20日電
由於蛋價高漲，不少美國人越界到墨西哥買蛋，海關查獲的案例日增。(美聯社)
由於蛋價高漲，不少美國人越界到墨西哥買蛋，海關查獲的案例日增。(美聯社)

根據CBS新聞20日報導，由於雞蛋價格一路飆升，加州和德州出現一種奇特現象，就是有越來越多人越境前往鄰近的墨西哥採買雞蛋，甚至違法夾帶大量生鮮雞蛋入境，讓海關人員相當困擾。根據規定，生鮮雞蛋這類農產品若未經申報，禁止攜帶入境，雖然目前海關對違規者手下留情不予開罰，但仍警告國人不要以身試法，否則最高可能面臨1萬元的罰款。

聯邦海關和邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)發言人梅爾(Roger Maier)向CBS MoneyWatch記者坦承，「越來越多的人試圖將雞蛋從墨西哥北部邊境華雷斯(Juarez)運至德州艾爾帕索(El Paso)，因為墨西哥蛋價比國內便宜得多，其他西南邊境地區這種情況也越來越多。」

聯邦海關與邊境保護局駐加州聖地亞哥(San Diego)業務主管德拉奧(Jennifer De La O)最近也發推文表示該單位已經「注意到近期在口岸攔截到的雞蛋數量」。根據海關規定，聯邦法律禁止旅客將包括雞蛋、活體雞隻和火雞等農產品攜帶入境美國，「因為可能帶來植物害蟲和外國動物疾病」，若入境時未誠實申報，可能被處以最高1萬元罰款。

另外根據聯邦農業部表示，自2012年以來，來自墨西哥的生雞蛋已被禁止入境國內，但煮熟的雞蛋則可被允許。

網路媒體「邊境報告」(Border Report)指稱，與去年同期相比，2022年最後3個月遭到海關沒收的非法進口雞蛋數量激增100%以上，因為墨西哥邊境城市華雷斯一盒30顆裝的雞蛋價格只有3.40元，而國內雞蛋價格則從一年前約1.79元飆升至平均每打4.25元。

根據聯邦農業部統計，自去年爆發史上最致命性禽流感疫情以來，已有5800萬隻禽鳥受感染，4300萬隻蛋雞遭撲殺，雞蛋供應因此短缺加上消費需求增加，是造成國內雞蛋價格居高不下的主要原因。

雞蛋 邊境 墨西哥

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