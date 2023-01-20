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逾1.5億筆匯款資料不受監督取得 參議員要求調查

逾1.5億筆匯款資料不受監督取得 參議員要求調查

編譯潘勛／綜合20日電
俄勒岡州國會參議員魏登，憂心聯邦和地方執法單位使用的一個資料庫，會暴露美國人和20多國民眾匯款的紀錄，要求司法部調查並終止這項作業。(路透)
俄勒岡州國會參議員魏登，憂心聯邦和地方執法單位使用的一個資料庫，會暴露美國人和20多國民眾匯款的紀錄，要求司法部調查並終止這項作業。(路透)

據聯邦參議員魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)的調查及亞利桑納州的機構內部數據，數百個聯邦、州及地方執法機構，在不受法院監督下，就有管道取得美國人民與20多國人民之間超過1億5000萬筆金錢轉帳信息；魏登已要求司法部調查。

華爾街日報(WSJ)報導，那個數據庫設在稱為「交易紀錄分析中心」(TRAC)、沒什麼名氣的非營利機構；是由亞利桑納州檢察長2014年與西聯(Western Union)公司達成妥協所設，以對抗由墨西哥跨境販毒及販運人口犯罪。

這一分析中心後來擴大，容600多個執法單位，有聯邦機構如聯邦調查局、緝毒署、移民及海關執法局的幹員，以及幾乎各州的小鎮警察局警員，都監看美國及世上其他國家透過金融服務而進行的資金流動。

TRAC包括轉款人、收款人的全名，還有交易金額。TRAC主任雷伯(Rich Lebel)表示，本計畫已直接提供線索，偵破數百起毒品集團等犯法人士企圖洗錢案，另揭露金流的各種形態，有助於執法單位更加領略走私販運網絡。

雷伯表示，TRAC是執法的偵辦工具，該中心並未向全世界廣而告知，但也沒推諉或隱匿。

報導刊出後，亞州檢察長發言人表示，法院已認定：使用金錢轉匯服務的顧客，不能指望享有傳統銀行顧客那種隱私。

民主黨籍的魏登表示，這種作法會對少數族裔和低收入者造成極大的影響，因此呼籲司法部調查。

TRAC內部紀錄，包括會議備忘錄及140張亞州檢察長所發傳票，都由「美國公民自由聯盟」(ACLU)取得，WSJ也審核過。按內容顯示，任何官方執法機構，都可以在不需搜索令的狀況，向TRAC數據提出要求，而檢查美國境內人民的金融交易，找尋洗錢等其他犯罪的證據。

由TRAC調查員製作的投影片檔顯示，TRAC的數據如何可以用來巡掃各門類、如大宗交易紀錄裡的「中東／阿拉伯姓名」。

ACLU言論、隱私及科技專案副主任魏斯勒(Nathan Freed Wessler)表示，尋常人的私人金融紀錄，就這樣無差別地吸入龐大數據庫裡，事實上任何警察想要，都能取得；本計畫本不應該展開，現在應該終止。

警察 亞利桑納州 司法部

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