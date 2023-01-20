國務院：開放私人團體資助難民 允籌募資金助圓美國夢

國務院19日宣布，私人團體可直接資助難民的「歡迎工作團」計畫，允許由至少五名美國義工組成的團體，共同資助國務院批准來美定居的世界各地難民。(路透)

國務院 19日宣布，私人團體可直接資助難民的「歡迎工作團」(Welcome Corps)計畫，允許由至少五名美國義工組成的團體，可共同資助國務院批准來美定居的世界各地難民。

安置難民通常是由聯邦難民接待計畫和九個與國務院簽約的非營利安置機構相互協調，為難民蓋房租屋、安排工作和兒童入學；如今拜登 政府的「歡迎工作團」計畫允許私人承擔難民安置的工作，包括籌募資金以用於租房、置辦家具和衣物。

國務卿布林肯說：「歡迎工作團計畫是邀請美國人成為難民的夥伴和嚮導，幫助他們在美國開始新生活和實現夢想。」

拜登總統競選時承諾探討安置難民的新途徑，「歡迎工作團」計畫是將政府的部分安置責任與經費轉給義工團體，包括教會、獅子會、大學甚至是中小企業，以擴大美國未來安置更多難民的能力。

國務院表示，「歡迎工作團」希望第一年能至少招募1萬名義工，安置5000名難民。國務院說，今年稍後將允許私人資助者安置與他們有關係的難民。

難民計畫與庇護體系完全不同，庇護是處理人已抵達美國的外國公民，包括非法偷渡和持旅遊簽證入境。難民計畫則受到嚴格管控，世界各地的難民在被安排來美前，必須經過多年的安全背景調查和衛生篩檢。

拜登競選時承諾每年安置難民12萬5000人，但實際上相差甚遠，2022會計年度僅安置2萬5000人。部分原因是川普 政府縮減了難民計畫，根據安置人數而領取政府補助的難民安置組織關閉了逾三分之一；川普認為難民是國安威脅，可能耗盡公眾資源。

從1980年到川普當選總統之前，美國幾乎每年都能至少安置6萬5000名難民；川普在執政末期，將每年安置人數降至1萬5000人。

美軍撤離阿富汗和烏克蘭戰爭爆發，導致美國的難民安置系統不堪重負，美國接納兩國約20萬難民，但沒有一人是通過正常的安置計畫，而是以臨時人道主義獲准入境，所有人都要再申請庇護或其他簽證，才能長期在美居留。

為了加快安置阿富汗和烏克蘭難民，聯邦政府試行了私人贊助計畫，只要有人提供贊助和擔保就能獲准來美，贊助人通常是美國的阿富汗裔和烏克蘭裔。