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促進性別平權 IG、FB將修改「禁止裸露女性胸部」圖片規定

編譯陳曉慈／即時報導
社群媒體巨擘Meta的監察委員會17日建議公司修改「限制顯示裸露畫面和性行為」等相關規範，Meta旗下Instagram、FB等社群平台有望修改審查機制。照片為示意圖。（路透）
社群媒體巨擘Meta的監察委員會17日建議公司修改「限制顯示裸露畫面和性行為」等相關規範，Meta旗下Instagram、FB等社群平台有望修改審查機制。照片為示意圖。（路透）

社群媒體巨擘Meta的監察委員會17日建議公司修改「限制顯示裸露畫面和性行為」等相關規範，讓審查規則更清楚、更符合國際人權標準。Meta旗下Instagram、Facebook等社群平台禁止使用者張貼裸露女性胸部圖片，但裸露男性胸部圖片卻不受限。監察委員會認為，目前的政策是基於性別二元論訂定，對跨性別、非二元性別與變性者並不公平。

Meta對監察委員會的建議表示正面態度。Meta一名發言人說，他們持續在改善公司政策，希望旗下平台的所有使用者都能更安全。

「我們知道自己還可以為LGBTQ+族群做更多，那便是與專家、LGBTQ+倡議團體合作，進行眾多議題與產品的改善。」

Meta有60天可以評估監察委員會的建議並做出公開回應。

有專家認為，要讓Meta的內容審查機器人去分辨裸露與色情，將會是此次政策修改的難點。美國哥倫比亞大學陶氏數位新聞中心（The Tow Center for Digital Journalism）主任貝爾（Emily Bell）表示，判讀上下文是重要關鍵，但這又是演算法的弱項。貝爾指出，如何準確調整演算法，避免製造破口讓色情圖片大量湧入，將是這次政策調整的挑戰。

Meta監察委員會獨立於Meta運作，委員來自不同領域，包括學者、政治家與媒體工作者等。他們會針對Meta的內容管制政策做討論，將評估結果提供給公司參考。

社群媒體 LGBTQ 哥倫比亞大學

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