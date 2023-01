推特營收傳年減40% 開始拍賣舊金山總部咖啡機和小冰箱

路透報導,科技網站Platformer的記者在推特 發文表示,推特的營收年減40%。同時,推特正在網路上拍賣 附有該公司商標的咖啡機、小冰箱、電腦、甚至是大型的商標霓虹燈,成為推特企圖開源節流的最新行動。

Platformer的記者在推特發文說,推特營收年減40%,億萬富豪老闆馬斯克 為了收購推特的第一筆鉅額貸款利息,將在1月底到期。

Tiny scoop: We learned today that Twitter’s revenue is down 40 percent year over year (& Musk’s first giant interest payment on the company is due at the end of the month): https://t.co/IH7lJiQ0Dw