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推特營收傳年減40% 開始拍賣舊金山總部咖啡機和小冰箱

編譯簡國帆／綜合外電
推特營收傳年減40%。（美聯社）
推特營收傳年減40%。（美聯社）

路透報導，科技網站Platformer的記者在推特發文表示，推特的營收年減40%。同時，推特正在網路上拍賣附有該公司商標的咖啡機、小冰箱、電腦、甚至是大型的商標霓虹燈，成為推特企圖開源節流的最新行動。

Platformer的記者在推特發文說，推特營收年減40%，億萬富豪老闆馬斯克為了收購推特的第一筆鉅額貸款利息，將在1月底到期。

英國金融時報（FT）也引述知情人士指出，馬斯克用於支應收購推特的130億美元債務，第一筆相關利息支付期限最快將落在1月底。馬斯克為了籌措以440億美元收購推特的交易，向摩根士丹利、美國銀行、巴克萊等銀行取得聯貸，130億美元債務是由推特在企業層級持有，馬斯克未提供個人擔保，意味著推特每年必須支付約15億美元的利息。

馬斯克要如何處理這筆待償還的利息，將對馬斯克在推特的領導構成關鍵考驗。

在此同時，推特17日透過Heritage全球合夥公司的網站，拍賣舊金山總部的631項用品，為期27小時，在美西時間18日上午11時結束，拍賣的物品包括烤肉爐、多台小冰箱、披薩烤爐等多項廚房物品，還有電視、白板、辦公桌及視訊會議裝置等商辦設備，以及超過100盒KN95口罩等較少見的商品用品。

推特拍賣的物品也包括辦公室內知名的霓虹燈小鳥商標、「@」符號的雕塑品。每項產品的起標價為25到50美元，目前出價最高的品項是推特小鳥商標雕塑品，共63人競標，價格喊到20000美元。

推特正在網路上拍賣多項舊金山總部的物品。（截圖自Heritage全球合夥公司網站...
推特正在網路上拍賣多項舊金山總部的物品。（截圖自Heritage全球合夥公司網站）

推特 馬斯克 拍賣

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