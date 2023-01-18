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研究：河川遭污染 吃1條淡水魚等於喝1個月有毒污水

編譯孫梁／綜合17日電
最新研究顯示，河流溪川的淡水魚所含的全氟和多氟物質(PFAS)比商業捕撈的海魚高出許多。圖為密西根州一處遭PFAS污染的水源。(美聯社)
最新研究顯示，河流溪川的淡水魚所含的全氟和多氟物質(PFAS)比商業捕撈的海魚高出許多。圖為密西根州一處遭PFAS污染的水源。(美聯社)

「環境研究」期刊17日公布最新研究顯示，河流溪川的淡水魚所含的全氟和多氟物質(PFAS)比商業捕撈的海魚高出許多；PFAS是一種可長期殘留於人體和環境中的化學物質，每年只吃一次淡水魚所攝入的PFAS，與飲用一個月被化學物質嚴重污染的水是相同效果，嚴重污染水是指比環保署規定的標準高出2400倍。

PFAS是噴氣燃料消防泡沫、工業排放和食品包裝等家用品的主要成分，數十年來滲入到飲用水源中，污染了魚類和用水澆灌的農作物。

研究人員1979年首次在田納西河的鯰魚中發現PFAS，食用魚類長期以來被認為是攝入PFAS的渠道之一。這次研究作者、環境科學家安德魯(David Andrews)說：「多數人是通過食物接觸到PFAS。」

安德魯的研究是首次分析全美的魚類消費與血液中PFAS水平的關係，同時對淡水魚和商業捕撈魚中的PFAS含量進行比較，淡水魚的樣本分別是2013至2014年在全國河流溪川評估計畫和2015年在大湖區(Great Lakes)研究計畫中採集的。

分析顯示，河流溪川淡水魚的PFAS中位水平為每公斤9500納克，大湖區淡水魚是每公斤1萬1800納克。魚體內的化學物質儘管多達上千種，但PFAS的主要部分是全氟辛磺酸(PFOS)，占總量的74%。雖然PFOS的工業應用已基本淘汰，但仍在環境中長期殘留。PFOS的危害之大，只食用一次淡水魚就相當於飲用一個月的PFOS污染水。

安德魯認為，對於很少食用淡水魚的人來說，淡水魚很可能是他們攝入PFAS的主要途徑。

在全國河流採集的349份魚類樣本中，只有一份含的PFAS測不出來。大湖區採集的所有152個魚類樣本中，都能測出比評估標準更高的PFOS。

安德魯指出，由於大湖區以及其他湖區的水較少流動循環，因此PFAS污染可能比河流溪川更嚴重。

安德魯表示，隨著PFOS的工業應用被淘汰，河流溪川中的含量也在降低，但殘留水平仍高，只要食用淡水魚，就可能影響到人體的血清水平。

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