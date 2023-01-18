自家工程師作證：特斯拉自駕廣告不實 遇紅綠燈無法自動停止加速

特斯拉自動駕駛軟體部門主管艾魯史瓦密在法庭作證時指出，該公司2016年「自動駕駛」廣告影片有諸多不實之處，特斯拉汽車不會自動駕駛。(路透)

最新公開的資料顯示，特斯拉 資深工程師艾魯史瓦密(Ashok Elluswamy)去年在法庭作證時指出，該公司2016年「自動駕駛」廣告影片，內容有諸多不實之處，誤導消費者。

艾魯史瓦密是特斯拉「自動駕駛」軟體部門主管，去年7月，法庭審理蘋果公司工程師家屬控告特斯拉案時，他作證說，那段描述特斯拉X型車遇紅燈會自動停止、綠燈時再加速前進的宣傳片，內容不實。他說，X型車不能自動駕駛。

2018年蘋果工程師華爾特·黃(Walter Huang)在加州 山景市(Mountain View)車禍身亡，遺孀聘律師麥克德維特(Andrew McDevitt)控告特斯拉，艾魯史瓦密代表特斯拉出庭作證。

這段影片不但內容不實，還特別強調「駕駛座上有人純是為了合乎法律，他什麼事都不必做，車子自己會駕駛」，特斯拉執行長馬斯克 在推特上引為證據，說「特斯拉車會自動駕駛。」

艾魯史瓦密說，「自動駕駛」軟體團隊應馬斯克的要求，特地設計並錄下可以「示範自動駕駛系統能力」的影片。不過，特斯拉提醒客戶，即使啟動「自動駕駛」軟體系統，雙手還是要放在駕駛盤上，隨時操控車輛。

特斯拉也在公司網頁上表示，這項科技設計的目的是「幫助駕駛、剎車、加速和變換車道」，但車子不會因此變成自動駕駛車。

艾魯史瓦密說，為了製作這段影片，特斯拉運用3D技術，錄下車子在事先選定的路線，從加州門羅公園市(Menlo Park)出發，到特斯拉當時在巴洛阿圖(Palo Alto)總部的行駛情況。他說，駕駛人在測試時有動手干預；有輛X型車試圖在無人駕駛的情況下自動停車，結果撞上停車場圍籬。

麥克德維特說，影片毫不加警告，也不附註說明，「顯然誤導消費者。」