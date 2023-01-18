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醫學院也退出「美國新聞與世界報導」排行榜 哈佛再領跑

編譯彭尚興／綜合17日電
繼哈佛法學院退出「美國新聞與世界報導」大學排名之後，哈佛醫學院17日也宣布不再提供資料給該媒體，等於退出評比。(美聯社)
繼哈佛法學院退出「美國新聞與世界報導」大學排名之後，哈佛醫學院17日也宣布不再提供資料給該媒體，等於退出評比。(美聯社)

繼眾多知名法學院先後退出「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)的排行榜之後，哈佛大學醫學院17日也宣布不再提供資料給這家媒體，等於退出評比。

在最近一次的美新醫學院排行榜中，哈佛在研究項目穩居第一，基層醫療照護(Primary Care)項目名列第九。

但是哈佛醫學院院長戴利(George Q. Daley)對於這種排名另有見解，他說：「排名無法有意義地反映出我們在這個醫學教育計劃中，所竭力培養對於優質教育的高度抱負、畢業準備和富同情心又公平的病患照護。」

戴利表示自從六年前接掌哈佛醫學院之後就有意退出排名，但直到最近哈佛和耶魯等校的法學院宣布不再接受評比之後，才促使他下定決心跟進。

「美新報導」從1980年代以來，每年都會公布一次全美各大學院校和各類別研究所的排行榜，成為學生選擇入學的重要參考指標之一。去年底十幾所法學院相繼宣布拒絕參加排名，迫使「美新」採行一系列措施改革其統計方法和評比系統。這家媒體堅持即使這些學校拒絕提供資料，仍會將它們列入排行榜。

醫學院排行榜分為研究計畫和初級醫療照護兩大項目，主要依據醫學界的同儕評鑑，15%的評分是根據各醫學院院長、招生主管和學者的評估；15%的評分來自各教學醫院住院醫師主管的評量。另外還包括新生的醫學院入學測驗(MCAT)中位分數和大學成績平均點數(GPA)等參數。

戴利表示：「無論採取哪種統計方法，哪個學生究竟適合哪所醫學院，最終是個非常複雜、細微且個人化的過程，不是呆板的排行榜所能涵蓋。」

美新報導尚未回應哈佛醫學院的宣布，至於是否會有其他醫學院跟進響應，也有待觀察。

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