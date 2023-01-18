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高通膨、看病貴 38%民眾拖延就醫 創22年最高紀錄

編譯俞仲慈／綜合17日電
蓋洛普最新醫療保健民調顯示，因為通膨導致荷包縮水，有高達38%的國人會拖延就醫，是22年來的新高。(美聯社)
蓋洛普最新醫療保健民調顯示，因為通膨導致荷包縮水，有高達38%的國人會拖延就醫，是22年來的新高。(美聯社)

蓋洛普(Gallup)17日公布的2022年度健康和醫療保健民調顯示，因為通膨導致荷包縮水，民眾越來越難以負擔醫療支出，有高達38%的國人會拖延就醫，創下22年來最高紀錄，比前一年上升12個百分點。

這項去年11月9日至12月2日進行的醫療支出與延遲就醫的調查報告顯示，絕大多數成年國人坦承，由於過去12個月正值美國40多年來最嚴重通膨，確實給他們的生活帶來一定程度困難。

該民調顯示國人發生嚴重疾病時、拖延就醫的可能性增加兩倍多，有27%民眾表示發生「非常」或「有點」嚴重的疾病時，會去就醫；而只有11%的受訪者表示即使「不是很」或「一點也不」嚴重的疾病，也會去看醫生。

自2004年以來，越來越多成年國人表示就醫，主要是因為嚴重疾病而不是非嚴重疾病。根據2022年度民調，16%的人放棄治療嚴重疾病，比例僅次於2019年的17%。

而且延遲就醫的比例會因收入、年齡、性別而有差異，尤其是低收入族群、年輕人和女性有更高比例會拖延。

該民調顯示，34%年收入低於4萬元的家庭在嚴重疾病時會延遲就醫，幾乎比收入10萬元以上家庭的18%高出一倍，至於收入4萬至10萬元之間的家庭拖延就醫的比例是29%。

與去年相比，低收入家庭拖延就醫的比例增加12個百分點，中收入家庭上升11個百分點，高收入族群上升七個百分點。

另外年輕族群和中高齡者比老人更傾向推遲接受醫療，可能是因為65歲以上長者可適用聯邦醫療保險(Medicare)。

18至49歲的族群有35%表示自己或家人會拖延就醫，上升12個百分點，創下新高。50至64歲者上升10個百分點達25%、65歲以上長者則有13%有同樣想法，增加六個百分點。

還有性別差異也與延後就醫有關，32%的女性和20%的男性會拖延就醫時間，而且女性比例較2021年增加12個百分點，男性則增加5個百分點。

民調 低收入 聯邦醫療保險

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