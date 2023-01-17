各地紀念金恩誕辰 女兒痛心金恩遺志被遺忘

民權鬥士金恩博士最小的女兒伯妮絲·金恩16日表示，金恩生前遺志被過度引用，流於陳腔濫調，但各界領袖和政治人物皆未能確切實踐。(美聯社)

15日是已故民權鬥士金恩博士(Martin Luther King Jr.)95歲冥誕，他的小女兒伯妮絲·金恩(Bernice King)16日在亞特蘭大 一場紀念活動上表示，儘管追悼金恩而制定聯邦紀念日已近40年，但他的遺志卻流於陳腔濫調，尤其各界領袖、甚至政治人物皆未能確切實踐，讓她痛心失望。

全國各地紛紛舉辦紀念金恩的活動。位於亞特蘭大市，金恩生前布道的埃比尼澤(Ebenezer)浸信會教堂邀請伯妮絲發表演說。

「在紀念日前後我們總愛引用金恩博士的話，但卻拒絕在一年365天當中遵循金恩博士的生活。」伯妮絲難掩激動表示，「看到父親生前諸多正義言論被廣泛引用，但同時解決社會最嚴重問題的進展卻微乎其微。」伯妮絲對此表達無力、憤怒與失望。

早前一天，拜登 總統應喬治亞州首位非裔聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)邀請，也在埃比尼澤浸信會教堂發表演講。拜登表示「我們選擇民主而非專制、選擇溝通而非爭吵、選擇愛而非恨」 同時強調「這就是我競選總統時，想要回答的跨時代問題，就我看來，也是金恩博士遺志指引我們的前進方向。」

在東岸的波士頓，首位女性和有色人種市長吳弭(Michelle Wu)出席金恩博士紀念早餐會時，特別強調教育的重要性，她引用金恩博士金句表示，「有時當我們感到最疲倦、最絕望的時刻，正是我們要突破的時刻。」

費城 民權運動志工則舉辦一場防止槍枝暴力的宣導活動，以紀念金恩博士。近年來該市兇殺案件激增，去年有516人遇害，前年更有多達562人死於槍下，創下近六年來最高紀錄。