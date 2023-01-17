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新墨州檢察長重視解決兒童民權 將設特別機構提供法律服務

編譯孫梁／綜合16日電
新上任的新墨西哥州檢察長托雷茲希望與州議會和州長合作，提高該州兒童的民權，將在檢察長辦公室設立特別機構，為兒童提供法律服務。(美聯社)
新上任的新墨西哥州檢察長托雷茲希望與州議會和州長合作，提高該州兒童的民權，將在檢察長辦公室設立特別機構，為兒童提供法律服務。(美聯社)

新上任的新墨西哥州檢察長托雷茲(Raúl Torrez)希望與州議會和州長攜手提振該州兒童的民權，準備在檢察長辦公室設立特別機構，為兒童提供法律服務，以避免該州兒童因受到暴力犯罪教育不良的影響，最終走上犯罪道路。

新墨州的兒童福祉排名全美最差，安妮·凱瑟(Annie Casey)基金會的報告顯示，全州四分之一的兒童生活在貧困中，逾三分之一的家長沒有穩定工作，兒童有負面經歷的比重在全國最高。

新墨州的新一屆州議會將討論公共安全、保釋改革和限槍法案等優先議題，托雷茲希望更多重視兒童福祉，表示關於毒品和槍枝暴力的討論很多，現在要重視處於危險和不穩定家庭，以及在學校得不到幫助的兒童。

律師出身的托雷茲在私人執業期間處理過備受矚目的虐待兒童案，他說：「我們今天拘捕的人，是15到20年前教育系統內的兒童，所以我們不僅要關注公共安全問題，還要追根溯源，找到防止人們誤入歧途的途徑。」

兒童維權組織指出，科學研究顯示，暴力犯罪和教育不善是公共健康危機，虐待和被忽視的不良經歷可對兒童今後的人生產生負面影響。

如今新墨州加入其他許多州的行列，設置保護兒童權利和監督兒童福利的專門機構。西維吉尼亞州成立促進青少年司法教育穩定的辦公室，十多個州的議會2022年通過立法，邀請設立為兒童服務的顧問機構和委員會。

教育 西維吉尼亞州 暴力犯罪

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