菲裔美國小姐奪環球小姐后冠 父移民時身上只有20美元

菲裔的美國小姐蓋碧里爾奪得環球小姐后冠。(路透)

選美大賽「第71屆環球小姐」(Miss Universe)今年在紐奧良登場，來自德州 的時尚 設計師、模特兒兼裁縫指導R’邦妮·蓋碧里爾(R'Bonney Gabriel)14日在決賽勝出，戴上環球小姐后冠，她也是第一位奪得美國小姐(Miss USA)頭銜的菲律賓裔美籍佳麗。

到了比賽最後一階段的問答環節，剩最後三名決賽參賽者，蓋碧里爾被問到假使她獲勝，將如何證明環球小姐「是一個賦權且進步的組織」?

她回答：「我會利用這一頭銜做一名改革的領袖」蓋碧里爾提及自己在時尚設計中應用回收素材，並教導人口販運與家暴倖存者裁縫的工作，「投資 他人，投資我們的社區，利用你獨特的才能創造不同，這非常重要。」

根據環球小姐官網資訊，蓋碧里爾高中時期曾是排球選手，畢業自北德州大學(University of North Texas)，擔任自身永續性服裝公司的執行長。

蓋碧里爾說：「我們都有特別之處，當我們在生活中向其他人種下這些特別的種子，我們使他們轉變，並以此做為改變的工具。」她說，父親從菲律賓移民來美時「口袋裡只有大約20美元」。

本屆環球小姐有將近90名來自世界各地的參賽者，比賽項目包括個人陳述、深度訪談，晚禮服&泳裝等各種類別。

亞軍由委內瑞拉小姐(Miss Venezuela)阿曼達·杜達美(Amanda Dudamel)贏得，季軍是多明尼加共和國小姐(Miss Dominican Republic)安德拉娜·馬丁尼茲(Andreina Martinez)。

庫拉索島小姐(Miss Curacao)蓋碧艾拉·多斯·桑托斯(Gabriela Dos Santos)、波多黎各小姐(Miss Puerto Rico)艾許莉·卡里諾(Ashley Carino)躋身前五名。