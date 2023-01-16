墮胎權草案洩密 最高法院有頭緒 鎖定書記官等人

最高法院法警長蓋兒‧科里曾經是陸軍上校軍官。(取自陸軍網站)

消息人士指出，去年5月最高法院大法官 艾里托(Samuel Alito)草擬意見書，推翻保護墮胎權「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)前例，遭到洩露一事，目前院內調查人員已縮小嫌犯範圍，包括書記官，但官方尚未斷然指認出嫌犯。

華爾街日報(WSJ)報導，政治網站Politico去年披露艾里托的意見草案隔天，首席大法官羅伯茨(John Roberts )便指派最高法院法警長蓋兒‧科里(Gail Curley)調查此一洩露案。接下來最高法院便不再對調查發布消息；除了調查人員6月要求所有大法官的書記官都得接受審核、交出他們的手機以外，別處也沒消息，但5月還任職最高法院的30多名書記官當中，有幾人開始找律師。

最高法院發言人對此拒絕置評。

國會共和黨 人已出聲，抱怨洩密案的資訊付諸闕如。

共和黨眾議員費茲傑羅(Scott Fitzgerald，威斯康辛州)去年12月在眾院司法委員會聽證會上表示，不知如何，洩露者肯定被包庇起來，絕對有證據可知，一定有特定人等知道這人是誰。目前司法委員會已歸共和黨掌控。

共和黨眾議員喬丹 (Jim Jordan，俄亥俄州)在同一聽證會上表示，委員會應自行偵辦洩露案。喬丹現已出掌眾院司法委員會。

科里有律師身分，也是陸軍前軍官，負責監督最高法院內部警力；最高法院獲授權有189名員警，主要任務在巡邏最高法院轄地，保護大法官。

知情人士表示，最高法院自有的警力殊少偵辦複雜事件的能力，所以院方引入外部的官方調查員來協助。到了去年夏初，調查人員已大幅縮小嫌犯範圍。

消息人士稱訪談嫌疑人有時很短、很膚淺，問的問題有「是你幹的嗎？」、「你曉得誰有理由那麼做嗎？」調查員部分仰賴院內員工公開可得的資訊，來發展理論。

大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)去年9月在一場司法會議上表示，羅伯茨已任命內部委員會，監督偵辦行動；委員會照理要做報告；最高法院並未說明報告是否會公告周知。

洩露艾里托草擬意見書一案不必然違法，但總是重大違反最高法院內規；最高法院對取得審案文件的管道，管控嚴密。