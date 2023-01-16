我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

墮胎權草案洩密 最高法院有頭緒 鎖定書記官等人

編譯潘勛／綜合15日電
最高法院法警長蓋兒‧科里曾經是陸軍上校軍官。(取自陸軍網站)
最高法院法警長蓋兒‧科里曾經是陸軍上校軍官。(取自陸軍網站)

消息人士指出，去年5月最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)草擬意見書，推翻保護墮胎權「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)前例，遭到洩露一事，目前院內調查人員已縮小嫌犯範圍，包括書記官，但官方尚未斷然指認出嫌犯。

華爾街日報(WSJ)報導，政治網站Politico去年披露艾里托的意見草案隔天，首席大法官羅伯茨(John Roberts )便指派最高法院法警長蓋兒‧科里(Gail Curley)調查此一洩露案。接下來最高法院便不再對調查發布消息；除了調查人員6月要求所有大法官的書記官都得接受審核、交出他們的手機以外，別處也沒消息，但5月還任職最高法院的30多名書記官當中，有幾人開始找律師。

最高法院發言人對此拒絕置評。

國會共和黨人已出聲，抱怨洩密案的資訊付諸闕如。

共和黨眾議員費茲傑羅(Scott Fitzgerald，威斯康辛州)去年12月在眾院司法委員會聽證會上表示，不知如何，洩露者肯定被包庇起來，絕對有證據可知，一定有特定人等知道這人是誰。目前司法委員會已歸共和黨掌控。

共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)在同一聽證會上表示，委員會應自行偵辦洩露案。喬丹現已出掌眾院司法委員會。

科里有律師身分，也是陸軍前軍官，負責監督最高法院內部警力；最高法院獲授權有189名員警，主要任務在巡邏最高法院轄地，保護大法官。

知情人士表示，最高法院自有的警力殊少偵辦複雜事件的能力，所以院方引入外部的官方調查員來協助。到了去年夏初，調查人員已大幅縮小嫌犯範圍。

消息人士稱訪談嫌疑人有時很短、很膚淺，問的問題有「是你幹的嗎？」、「你曉得誰有理由那麼做嗎？」調查員部分仰賴院內員工公開可得的資訊，來發展理論。

 大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)去年9月在一場司法會議上表示，羅伯茨已任命內部委員會，監督偵辦行動；委員會照理要做報告；最高法院並未說明報告是否會公告周知。

洩露艾里托草擬意見書一案不必然違法，但總是重大違反最高法院內規；最高法院對取得審案文件的管道，管控嚴密。

大法官 共和黨 喬丹

上一則

德州亞裔女教師 遭約會網站認識1周男友槍殺

下一則

共和黨籍眾院監委會主席：桑托斯若違競財法 將被逐出國會

延伸閱讀

大學招生平權措施若推翻 招生、獎學金、加分等受衝擊

大學招生平權措施若推翻 招生、獎學金、加分等受衝擊
鐵粉襲國會 巴西前總統遭調查 4年爽花540萬全國庫埋單

鐵粉襲國會 巴西前總統遭調查 4年爽花540萬全國庫埋單
美國會暴亂翻版 巴西前總統支持者聲稱大選舞弊 襲擊國會、總統府、最高法院

美國會暴亂翻版 巴西前總統支持者聲稱大選舞弊 襲擊國會、總統府、最高法院
「墮胎權屬隱私權」 南卡裁定：禁懷孕6周墮胎違憲

「墮胎權屬隱私權」 南卡裁定：禁懷孕6周墮胎違憲

熱門新聞

2020年10月遭到王卓斌殺害的航天工程留美博士宣李俊。(家屬提供)

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

2023-01-12 20:36
出生夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。圖取自ONE Championship

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

2023-01-09 09:26
前UIUC華裔教授徐剛。(UIUC員工檔案截圖)

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

2023-01-13 18:53
開設線上課程是工時不長但有利可圖的副業。(取材自YouTube)

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

2023-01-11 22:27
國防部2005年發布的照片顯示，充當古巴間諜的蒙特斯（右）擔任國防情報局分析員時，曾從中情局前情報總監泰內特手中獲頒榮譽獎狀。（路透）

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

2023-01-08 16:50
紐約華埠東百老匯街(East Broadway)上一處未掛招牌的機構，疑似中國在全球各地設置的百餘處海外警察局之一。(擷自Google Maps)

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

2023-01-12 09:19

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首