最高院裁決迎合黨派 逾半民眾不贊同

最高法院曾經是民眾最信任的機構，經過一連串有爭議性的裁決後，許多人對它的信心降低了，(Getty Images)

民調顯示，過半美國人不贊同最高院 九名大法官近期的表現，民眾對此機構喪失信心的最大理由是，它根據政治而非法律裁決，予人「黨派」而非「超黨派」印象。

正是這「黨派化」裁決模式，讓75%共和黨 人認同最高法院，民主黨 人對它的支持率則跌到13%歷史新低，全國超過一半成年人不贊同最高法院審決重要訴訟時，根據黨派意見裁決的做法。

最高法院聲望下跌的谷底是去年夏天，它推翻了「羅訴韋德」案裁決，否決人民墮胎自主權。這項裁決雖然讓保守派大為高興，卻違逆了主流民意。

更令美國人普遍不滿的是，參院共和黨議員極盡操弄本事，在四年內通過三名保守派大法官的任命，打破最高院九名大法官的「派系平衡」原則，直接挑戰主流民意。

以去年的選舉結果來看，反映出當時的最高法院，是一個世紀以來最保守的機構，因為民主黨提名的候選人贏得多數選舉，民主黨選民遂認為，最高院不再反映社會現況，不論政治、宗教事務的裁決，都與社會脫節。最高法院六名保守派法官全都是不折不扣的天主教徒，而全國人口中，天主教徒只占20%。

共和黨人反駁說，最高法院的主要職掌是效忠憲法，不是取悅人民。傳統基金會法律事務資深研究員馬爾坎(John Malcolm)說，「左派被慣壞了，以為法院的判決就要符合左派的理念，現在法院不再配合他們了，他們就想把它拆掉，說它不具合法性。」