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補助阿拉斯加原民譯件 錯誤百出挨轟

記者胡玉立／綜合報導
去年9月阿拉斯加西海岸受風災襲擊，許多房屋受損，甚或被大水沖走。(美聯社)
去年9月阿拉斯加西海岸受風災襲擊，許多房屋受損，甚或被大水沖走。(美聯社)

聯邦緊急事務管理局(FEMA)為協助去年9月遭遇風災房屋受損的阿拉斯加州西海岸原住民，將申請政府援助說明翻譯成阿拉斯加原住民語言，結果被人發現錯誤百出；翻譯公司後來被解雇，但此烏龍事件仍然餘波蕩漾。

FEMA發言人羅森伯格(Jaclyn Rothenberg)表示，FEMA立即承認錯誤並糾正，將努力確保此情況不再發生，也無人因此錯誤而被拒援助。

但曾任川普政府內政部印第安事務助理部長的因努皮克族人(Inupiaq)塔拉·斯威尼(Tara Sweeney) 說，此事件再次痛苦提醒人們，阿拉斯加原住民文化語言如何在過去幾十年飽受壓制。她呼籲召開國會監督聽證會，揭露政府翻譯失當問題到底已存在多久和影響範圍有多大，「這些政府簽約翻譯人員肯定利用了這個系統，深深影響了弱勢社區，」斯威尼說。

聯邦眾議員佩爾托拉(Mary Peltola)是尤皮克族人(Yup'ik)，去年成為首位阿拉斯加原住民國會議員，她對FEMA翻譯未達要求表示失望，但沒有要求舉行聽證會。「我相信FEMA會做出必要改變，為下次公民服務做好準備，」這位民主黨人說。

費爾班克斯阿拉斯加大學阿拉斯加原住民語言中心(Alaska Native Language Center at the University of Alaska Fairbanks)前主任霍爾頓(Gary Holton)有30年阿拉斯加語言紀錄和復興研究經驗，他搜索政府檔案，發現連篇錯誤，指許多語詞直接從俄語作品提取出來，隨機放入FEMA文件中，像是任意攪拌的「文字沙拉」。

語言中心檔案管理員迪坎德洛羅(John DiCandeloro)說，翻譯文件用詞疑似取自瓦赫金(Nikolai Vakhtin)2011年版的「1940年代尤皮克愛斯基摩文本」。霍爾頓指出，該地區許多語言相關卻不相同，就像英語、法語或德語相關，但並非相同語言。

製作錯誤翻譯文件的加州伯克萊Accent on Languages公司執行長卡羅琳·李(Caroline Lee)聲明表示，公司將退還5116元工作酬勞，並進行內部審查，以確保這種情況不再發生。

原住民 阿拉斯加州 眾議員

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