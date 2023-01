補助阿拉斯加原民譯件 錯誤百出挨轟

去年9月阿拉斯加西海岸受風災襲擊,許多房屋受損,甚或被大水沖走。(美聯社)

聯邦緊急事務管理局(FEMA)為協助去年9月遭遇風災房屋受損的阿拉斯加州 西海岸原住民 ,將申請政府援助說明翻譯成阿拉斯加原住民語言,結果被人發現錯誤百出;翻譯公司後來被解雇,但此烏龍事件仍然餘波蕩漾。

FEMA發言人羅森伯格(Jaclyn Rothenberg)表示,FEMA立即承認錯誤並糾正,將努力確保此情況不再發生,也無人因此錯誤而被拒援助。

但曾任川普政府內政部印第安事務助理部長的因努皮克族人(Inupiaq)塔拉·斯威尼(Tara Sweeney) 說,此事件再次痛苦提醒人們,阿拉斯加原住民文化語言如何在過去幾十年飽受壓制。她呼籲召開國會監督聽證會,揭露政府翻譯失當問題到底已存在多久和影響範圍有多大,「這些政府簽約翻譯人員肯定利用了這個系統,深深影響了弱勢社區,」斯威尼說。

聯邦眾議員 佩爾托拉(Mary Peltola)是尤皮克族人(Yup'ik),去年成為首位阿拉斯加原住民國會議員,她對FEMA翻譯未達要求表示失望,但沒有要求舉行聽證會。「我相信FEMA會做出必要改變,為下次公民服務做好準備,」這位民主黨人說。

費爾班克斯阿拉斯加大學阿拉斯加原住民語言中心(Alaska Native Language Center at the University of Alaska Fairbanks)前主任霍爾頓(Gary Holton)有30年阿拉斯加語言紀錄和復興研究經驗,他搜索政府檔案,發現連篇錯誤,指許多語詞直接從俄語作品提取出來,隨機放入FEMA文件中,像是任意攪拌的「文字沙拉」。

語言中心檔案管理員迪坎德洛羅(John DiCandeloro)說,翻譯文件用詞疑似取自瓦赫金(Nikolai Vakhtin)2011年版的「1940年代尤皮克愛斯基摩文本」。霍爾頓指出,該地區許多語言相關卻不相同,就像英語、法語或德語相關,但並非相同語言。

製作錯誤翻譯文件的加州伯克萊Accent on Languages公司執行長卡羅琳·李(Caroline Lee)聲明表示,公司將退還5116元工作酬勞,並進行內部審查,以確保這種情況不再發生。