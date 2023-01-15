長毛象遺骨被倒進紐約東河？ 挖寶人：挖到的機會和中樂透差不多

近日傳出貼著曼哈頓島的紐約市東河底有長毛象骨，掀起尋寶熱。圖為現珍藏於紐約市美國自然歷史博物館內的長毛象骨。(美聯社)

最近幾周，紐約市曼哈頓 東河一帶掀起「另類尋寶熱」。多組尋寶人士在渾濁河底淤泥裡試圖尋找的「寶物」，是號稱在1940年代被傾倒入河、可能價值不斐的史前長毛象骨頭。

近日傳出貼著曼哈頓島的紐約市東河底有長毛象骨，掀起尋寶熱。(美聯社)

尋寶者之一，現年35歲的新澤西州商業潛水員甘恩(Don Gann)上周和兄弟及兩名工人在河裡開挖，但他坦承，「挖到的機會和中樂透差不多」。

長毛象挖骨熱潮，源自去年12月30日播客節目「羅根體驗」(Joe Rogan Experience)嘉賓、阿拉斯加金礦工人里夫斯(John Reeves)言之鑿鑿表示，他擁有的土地在20世紀上半葉前地主時期，曾挖出一批史前哺乳動物遺骸；其中一些長毛象骨骸被移交給紐約的美國自然歷史博物館 ，後來有些化石和骨頭被不當傾倒至東河。

里夫斯引用一份報告點出骨頭傾倒位置：紐約市65街附近、如今稱為羅斯福快速道路(FDR Drive)的「東河快速道路」(East River Drive)。他還說：「且看是否有人有冒險精神；長毛象骨和象牙非常有價值。」

該集播出後，美國自然歷史博物館潑冷水表示，館方沒有任何相關紀錄。但美聯社報導，社群媒體提到三名報告作者：人類學者奧斯本(Richard Osborne)、曾在美國自然歷史博物館古生物學部門工作的依凡德(Robert Evander) 和阿拉斯加原住民部落聯盟考古學者薩特勒(Robert Sattler)。

薩特勒向美聯社證實，里夫斯引用的是他們寫於1990年代中期的非正式文件。奧斯本的父親曾參與阿拉斯加挖掘工作，當時有大量長毛象遺骸被發現；已於2005年過世的奧斯本年輕時也曾參與過挖掘行動。當年在阿拉斯加發現的長毛象遺骸，目前仍有部分在美國自然歷史博物館展出。

多組尋寶者使用船隻、潛水設備和遙控相機等技術，在紐約東河搜索。江恩指出，打撈迄今，他至少見過20多位「化石獵人」。東河底部激流很強，就算天氣好，東河河底能見度也只有1呎，但江恩說：「我一生都在尋找怪東西，它正合我胃口。」

江恩團隊沒有發現任何東西，他承認很失望；他已將目光轉向布魯克林南部另一地點，稱與曼哈頓東河相比，這裡更可能是傾倒地點。