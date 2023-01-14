TikTok封殺令 肯塔基跟進 全美逾20州公務機關禁用

威斯康辛州、北卡州 肯塔基州相繼宣布禁止公務設備安裝或使用抖音。(美聯社)

繼威斯康辛州和北卡羅來納州 宣布禁用國際版抖音(TikTok )之後，肯塔基州13日也以網路安全問題為由，宣布禁止在公務設備安裝TikTok，累計到目前為止，全美已有20多個州禁止公務設備使用TikTok應用程式。

肯塔基州宣布全面禁止州政府僱員使用公務設備瀏覽或下載TikTok應用程式，「除非出於執法目的」，而在前一天，威斯康辛州和北卡羅來納州的州長已率先簽署禁止公務設備使用TikTok的封殺令。

民主黨籍威州州長艾佛斯(Tony Evers)徵詢聯邦調查局等單位後，下達涵蓋TikTok及微信的禁令，係針對公務設備應用程式加強管制，艾佛斯表示，目前只有約12支公務手機裝有TikTok。

不過威斯康辛大學(University of Wisconsin System)4萬名職員不在TikTok禁令約束名單，但該校發言人皮奇(Mark Pitsch)表示，校方仍將評估網路安全風險並朝禁用方向前進。

同時，北卡州民主黨籍州長庫柏(Roy Cooper)也在共和黨的壓力下，頒布TikTok禁令。

另外本周稍早，俄亥俄州、新澤西州 和阿肯色州也採取類似行動，其中新澤西州和威斯康辛州甚至採取更嚴厲的封殺令，包括禁止來自其他中國企業的產品與服務，包括「華為技術」(Huawei Technologies)、「海康威視」(Hikvision)、「騰訊控股」(Tencent Holdings，微信WeChat母公司)、「中興通訊」(ZTE Corp)以及總部位於俄羅斯的「卡巴斯基實驗室」(Kaspersky Lab)。

對於全美20多州相繼發布公務設備對TikTok的封殺令，TikTok發表聲明表示，「很遺憾，美國許多州跟隨這波政治浪潮，基於對TikTok毫無根據的謊言，而採取和網路安全無關的政策」。

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray) 去年11月指控中國政府可能利用抖音影響用戶或控制其設備，接著上個月拜登總統簽署一項政府法規，包括禁止聯邦雇員公務設備使用或下載TikTok。

全美有超過1億用戶的TikTok一直努力向華府保證，美國公民個資不會外洩，其內容也不會被中共或任何其他受北京影響的機構操縱。