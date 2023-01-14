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特斯拉衝業績 美國部份車款降價近20% 股價反下跌

編譯周芳苑／綜合13日電
特斯拉宣布在美銷售的部分車款將降價近20%，以吸引新顧客，未料引發華爾街擔心這家車廠市場需求疲軟，股價應聲下跌。(路透)
特斯拉宣布在美銷售的部分車款將降價近20%，以吸引新顧客，未料引發華爾街擔心這家車廠市場需求疲軟，股價應聲下跌。(路透)

電動車製造商特斯拉(Tesla)13日宣布在美銷售的部分車款將降價近20%，以吸引新顧客。降價原本是為了拉抬業績，反而卻讓華爾街擔心馬斯克(Elon Musk)旗下的這家車廠市場需求疲軟，股價應聲下跌。

這波降價將使部分特斯拉車主享有聯邦政府7500元的抵稅額度。

特斯拉Model Y跨界車(crossover)的新車價為5萬2990元，打折近兩成，買家將因此符合車價5萬3000元以下的稅賦優惠；高性能Model 3轎車價格下調14%至 5萬3990元，購車者也能享有稅賦優惠。

Model 3和Model Y是特斯拉最暢銷的兩種車款，占產量大部分； Model S豪華轎車和 Model X運動型多功能車也同步降價。

另外，特斯拉汽車在中國降價13%左右，歐洲市場也降價。

受降價消息影響，特斯拉股價13日應聲下跌2%。自去年開年以來，該公司股價已下跌約65%，為歷來最糟，主要是中國車廠暫時關閉、經濟衰退隱憂及馬斯克為收購推特(Twitter)而連番售股。

Evercore ISI汽車分析師麥克納利(Chris McNally)稱，特斯拉降價短期內將大大影響獲利能力。

同時，傳統車廠和業界新手紛紛搶攻電動車市場，特斯拉面臨競爭日益激烈。

其他車廠因供應鏈出問題，需求普遍超過庫存，經銷商幾乎無車可賣，紛紛取消折扣，甚至以高於建議零售價的價格出售。J.D. Power數據顯示，去年夏天美國電動車平均價格從一年前約5萬1000元上漲至6萬6000元。

傳統車廠通常以折扣和其他促銷吸引顧客，特斯拉通常直接面對消費者，欠缺經銷夥伴，很難採行傳統促銷手法，改以直接降價，很罕見。

特斯拉2022年銷售約131萬輛，比2021增加約40%，但低於50%的年度成長目標。

特斯拉 電動車 股價

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