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貓王獨生女心臟驟停辭世 享年54歲

記者胡玉立／綜合報導
「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒、創作歌手兼作曲家麗莎瑪莉普里斯萊12日在加州家中因心臟驟停，送醫不治，享年54歲。(路透)
「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒、創作歌手兼作曲家麗莎瑪莉普里斯萊12日在加州家中因心臟驟停，送醫不治，享年54歲。(路透)

一代傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)唯一的孩子、已故流行歌曲天王麥可傑克遜(Michael Jackson)前妻麗莎瑪莉普里斯萊(Lisa Marie Presley)12日在加州卡拉巴薩斯(Calabasas)家中心臟驟停，送醫不治，享年54歲。

她的母親普莉西拉．普里斯萊(Priscilla Presley)12日晚間發表聲明證實：「我必須懷著沉痛心情，分享我美麗的女兒麗莎瑪莉離開我們的悲慟消息。」「她是我所知最熱情、最堅強、最有愛心的女子。」

兩天前，麗莎瑪莉才與母親和主演「貓王艾維斯」的男星奧斯汀巴特勒(Austin Butler)一起出席2023年金球獎頒獎典禮。

創作歌手兼作曲人麗莎瑪莉1968年2月1日生於田納西州孟菲斯，父母1973年離異後，她隨母親搬到洛杉磯。貓王1977年8月去世，時年九歲的麗莎瑪莉與祖父弗農·普里斯萊(Vernon Presley)、曾祖母米妮·普里斯萊(Minnie Mae Hood Presley)成為貓王遺產共同繼承人。祖父和曾祖母過世後，麗莎瑪莉成為唯一繼承人。

「他總在半夜叫醒我唱歌，然後站上桌子唱歌，」麗莎瑪莉2009年曾回憶與父親「貓王」的相處時光說：「他是我爸，但也是個讓人非常興奮的父親」。

麗莎瑪莉生前情史不斷，有過四段婚姻，均以離異告終。1988年與芝加哥音樂家基亞夫(Danny Keough)結婚，生下一兒一女，1994年5月離婚；一個月內即嫁給麥可傑克森，兩年後宣告離異。

2002年，麗莎瑪莉與知名男星尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)在夏威夷秘密舉行婚禮，但婚後不到四個月即宣布分手。第四任丈夫是音樂製作人洛克伍德(Michael Lockwood)，於2006年結婚，2016年離婚。

麗莎瑪莉分別在2003年、2005年、2012年發行過三張音樂專輯，2012年的Storm & Grace專輯全美銷量超過50萬張。

加州 田納西州 尼可拉斯凱吉

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