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金球獎得獎致詞被打斷 楊紫瓊喊「閉嘴」 鼓舞亞裔女性

編譯陳韻涵／綜合12日電
新出爐的金球獎影后星楊紫瓊，在頒獎典禮上致詞時被音樂提醒時間超過，她幽默地回應：「閉嘴，我可以打趴你！」令許多亞裔女性為之震撼，也感到鼓舞。(美聯社)
新出爐的金球獎影后星楊紫瓊，在頒獎典禮上致詞時被音樂提醒時間超過，她幽默地回應：「閉嘴，我可以打趴你！」令許多亞裔女性為之震撼，也感到鼓舞。(美聯社)

影星楊紫瓊(Michelle Yeoh)10日以電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角，她致詞未結束便響起超時提醒音樂，她笑著說：「閉嘴，我可以打趴你，我是認真的！」國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，楊紫瓊的反應舉動讓許多亞裔女性為之震撼，卻也感到無比鼓舞。

現居紐約市的26歲韓裔卡洛琳‧全(Caroline Jeon)表示，她以往總是看到「老白男演員」在舞台上致詞超時，而楊紫瓊的表現令她對堅定的亞裔女性形象耳目一新。卡洛琳說：「她既自信又幽默，這讓我感到安心與鼓舞。」

楊紫瓊的臨場反應畫面立刻傳遍全球，對受到內外壓力而膽怯的亞裔女性而言，楊紫瓊這番話有更深刻的意義。

柏克萊加州大學(UC Berkeley)的美國亞裔、亞裔種族與比較種族研究教授凱瑟琳·蔡(Catherine Ceniza Choy)著有「美國亞裔女性史」(Asian American Histories)一書，她說：「我們看到楊紫瓊占有一席之地且堅持發言，我們長期忍受刻板印象和端莊與渺小的日常期望。在金球獎這樣的大舞台上目睹楊紫瓊的發言，意義非凡。」

瑪麗蒙特大學(Loyola Marymount University)亞裔研究教授納迪亞‧金(Nadia Kim)表示，楊紫瓊透過得獎致詞點出她早年在好萊塢看到的種族歧視，以及年長的女演員表演機會愈來愈少的情況，描繪出跨幅寬廣的亞裔女性個性。

納迪亞表示，這種幽默的反擊在有色人種女性常被告知要知足感恩的背景下，別具意義。但楊紫瓊認識到這是她應得的一刻，不允許被剝奪。

專家分析，楊紫瓊的「打趴」(I can beat you up)說，比起肢體威脅，更是認同她自身武術的表現；儘管許多女性被教導要謙遜，尤其是在男性面前，但楊紫瓊幾個字便展現了她的力量。

楊紫瓊拒絕下台，不僅是個人表述，也希望代表她的亞裔訊息被聽見，讓眾人看到亞裔在好萊塢承受的種族歧視和辛苦奮鬥的故事。

楊紫瓊 亞裔 種族歧視

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