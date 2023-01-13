在美華人請願 籲中恢復「10年簽證」

近日有華人 成功在中國駐美大使館 申請Q2簽證 後，在網上分享經驗並稱「三年來終於能回家了」，但也表示原來仍在有效期內的多次往返簽證被作廢，許多民眾不解，也請願中使館盡快恢復疫情前頒發的多次往返簽證，本報記者12日詢問中使館官員，截至發稿時未得回覆；中使館12日也發出通知，自1月25日將恢復領事證件大廳對外辦公。

中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」，該通知說，2020年3月26日前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。如持此類簽證人員現階段有赴華需求，可按官網的受理範圍和材料辦理新簽證。暫不受理赴華旅遊、就醫事由的簽證申請。(https://bit.ly/3ixrlfg)

有民眾在網上分享近日中使館申請單次Q2簽證的成功經歷，不過先前仍在有效期內的簽證被作廢，不少在美華人表示，希望知道先前的簽證暫停至何時，盼望能盡快回國探親，但不願申請新簽證，擔心仍在有效期內的簽證被作廢，實在很可惜。

數千名在美華人近日在網上聯名請願(https://bit.ly/3kbl4q9)，要求中國駐美大使館恢復過去簽發的所有簽證，消除赴華旅行的障礙；他們表示，疫情三年多，海外華人迫切等待回國探親的機會，其中很多人在疫期失去國內至親，錯過了在他們彌留之際見到最後一面，如今回國之路仍阻礙重重，心裡滿是委屈。

該請願書目標收集5000個簽名，目前已有3000多人發聲，「我們理解新冠疫情給每個人都造成挑戰，但懇請大使館考慮長期分離對眾多在美華人和國內家庭造成了多大損失」，他們表示，鑑於中國最近的疫情政策已改變，大使館也應立即採取行動，恢復所有以往簽證，消除任何可能阻礙人們到中國探親的障礙。

根據中使館官網，目前可受理的簽證中，華人最關心的Q2簽證，適用於赴中國短期(不超過180天)探望居住在中國境內的中國公民的親屬和具有中國永久居留資格的外國人的親屬。

根據中使館恢復領事證件大廳對外辦公的通知，1月25日起，簽證、公證、認證申請須前往證件大廳辦理，而護照、旅行證申請及養老金資格審核仍通過「中國領事APP」線上辦理，無需到證件大廳。(https://bit.ly/3H1HtPA)

但申請人須登錄「中國簽證在線填表(COVA)」先填寫簽證申請表。