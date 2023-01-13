馬斯克財富縮水1820億 創金氏紀錄 首富寶座拱手讓人

據富比世統計，馬斯克自2021年11月以來，淨資產縮水約1820億元，寫下金氏紀錄。(路透)

億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)身兼電動車大廠特斯拉 (Tesla)、社群媒體推特(Twitter)、太空探索技術公司SpaceX負責人，財富傲人，但富比世(Forbes)統計，馬斯克自2021年11月以來，淨資產損失約1820億元，財富縮水金額之鉅寫下金氏世界紀錄(Guinness World Record)。

馬斯克資產縮水後，全球首富頭銜拱手讓人，富比世全球富人排行榜榜首由身價2048億元的奢侈品集團LVMH創辦人阿諾德(Bernard Arnault)奪魁。

根據金氏紀錄，前一個資產損失紀錄由日本科技投資家孫正義(Masayoshi Son)寫下， 他在2000年損失了586億元。

馬斯克本錢雄厚，財富縮水後依舊是超級富豪，目前推算身家約為1452億元，因含有股票 和房屋等資產，無法估算確切數字。而他淨資產減少的最主要原因是收購推特時花了一大筆錢，此外，特斯拉股票表現不佳，2022年暴跌65%。馬斯克去年10月以440億元收購推特。

去年4至11月間，馬斯克共計賣出193億元特斯拉股票，再加上股價下跌，淨資產隨之大減。據金氏世界紀錄，特斯拉仍是世上最有價值的汽車公司。

據金氏紀錄，孫正義2000年2月時資產約780億元，到同年7月時剩下194億元，當時他的公司軟銀(Softbank)因網路泡沫破滅而面臨破產，但後來軟銀股價反彈並收購美國和英國的科技公司。