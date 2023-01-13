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美退役軍人遭俄拘禁9月後獲釋 前新墨西哥州長成功斡旋

編譯孫梁／綜合12日電
被俄羅斯關押近一年的美國海軍退伍軍人杜德里12日獲釋。(CNN有線電視新聞網截圖)
被俄羅斯關押近一年的美國海軍退伍軍人杜德里12日獲釋。(CNN有線電視新聞網截圖)

在前新墨西哥州州長李察遜(Bill Richardson)牽頭斡旋下，被俄羅斯關押近一年的美國海軍退伍軍人杜德里(Taylor Dudley)12日獲釋。

35歲的密西根州居民杜德里是2022年4月從波蘭越境進入加里寧格勒，被俄羅斯邊界警察逮捕。他原本的行程是到波蘭參加音樂節，越境原因不明。

杜德里被捕的消息並未被大肆報導，美國政府也沒有稱是錯誤逮捕和歧視，他的家人希望透過私下談判使其獲釋。談判由李察遜創建的「李察遜全球參與中心」(The Richardson Center for Global Engagement)主導，美國駐俄羅斯和波蘭的大使館提供協助。

李察遜作為前州長和外交官，長期致力於促使海外在押的美國人獲釋回家；該中心執行主任伯格曼(Mickey Bergman)表示，杜德里的釋放不是通過換俘。

杜德里的家人聲明說：「經過李察遜中心等機構六個多月的私下談判，俄羅斯當局今天釋放了杜德里，在波蘭邊界將他交給李察遜州長和美國駐波蘭使館的代表；我們請求媒體尊重家庭隱私，給我們空間歡迎杜德里回家。」

李察遜聲明說，在國務院、美國駐莫斯科和華沙使館參與下，經過六個月談判，杜德里12日在俄羅斯與波蘭邊界被釋放。他說：「我們在莫斯科和加里寧格勒經過艱苦談判，與俄羅斯官員討論釋放美國女籃球星格林納(Brittney Griner)和兩位前陸戰隊員魏倫(Paul Whelan)與瑞德時，就提出釋放杜德里。」

格林納和瑞德已經獲釋，2018年在俄羅斯被捕的魏倫仍在押，李察遜表示他和團隊將繼續與俄羅斯談判，以爭取釋放魏倫。

俄羅斯 加里寧格勒 新墨西哥州

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