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谷歌母公司旗下裁員 專家：矽谷經濟無崩跌跡象

中央社／舊金山12日專電
谷歌母公司Alphabet繼微軟、亞馬遜等科技巨擘後，也宣布裁減旗下生命科學和工業機器人事業員工。（中央社）
谷歌母公司Alphabet繼微軟、亞馬遜等科技巨擘後，也宣布裁減旗下生命科學和工業機器人事業員工。（中央社）

加州科技業裁員潮持續發酵，Google母公司Alphabet宣布裁減旗下生命科學企業15%人力。經濟學家說，數據顯示灣區整體失業率仍非常低，還沒有出現網路泡沫時代的衰退跡象。

美國科技業元旦過後持續傳出裁員，繼科技巨擘亞馬遜（Amazon）解雇1萬8000人後，搜尋引擎龍頭Google（谷歌）母公司Alphabet旗下的生命科學公司Verily宣布裁減240人，占整體員工數的15%。同時間，Alphabet另一間工業機器人軟體公司Intrinsic也決定裁減40人。

裁員潮從去年延續到今年，科技業集中的舊金山灣區自去年11月至今已砍掉將近8萬人。外界關注這還看不見終點的現象對經濟產生的衝擊，當地經濟學家近期受訪仍表示經濟崩跌尚且言之過早。

加州經濟持續研究中心（Center for Continuing Study of the California Economy）主任李維（Stephen Levy）向舊金山紀事報表示，1990年代末期的網路泡沫和2000年代末期的房市危機曾導致經濟崩跌，但灣區目前並未出現「就業月增人數轉負」和「失業率飆升」這兩項經濟風暴來襲的指標。

李維說目前灣區就業人數仍有成長，失業率「真的非常低」，當地經濟正「溫和下滑」。

去年11月裁員潮席捲之下，舊金山灣區和矽谷地區的失業率分別為2.8%和2.3%，都低於加州和全國數據。

不過灣區經濟學家不排除「未來會出現變化」。

加州聖克拉拉大學（Santa Clara University）商學院副教授波茲納（Jo-Ellen Pozner）說，科技業宣布裁員後，依照各家公司合約狀況，過幾個月之後才會將被解雇員工從薪資發放名單中剔除，這段時間他們仍然領薪水同時開始找其他工作，因此短時間內裁員不會反映在失業數據上。

波茲納說，部分員工遭解雇後往小公司流動，也有員工乾脆選擇離開灣區，各種因素都可能降低裁員對當下經濟造成的衝擊，「或許之後才會反映」。

李維則警告就業成長「放緩的程度」很有可能會比現在就業報告的結果來得更大，因為根據另一項家戶調查資料顯示，灣區失業居民的人數正在增加。

灣區 裁員 加州

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